Kicillof admitió que sería "un gran desafío" pelear por la provincia

El exministro de Cristina advirtió que "es un error hablar de unidad de todos los opositores" y excluir a la expresidenta

Advirtió que "falta tiempo" para hablar de candidaturas, pero admitió que competir por la gobernación bonaerense "siempre es un gran desafío". Axel Kicillof , a quien en sectores del kirchnerismo señalan como posible postulante a disputar la sucesión de María Eugenia Vidal en la provincia, no ocultó sus ganas de ocupar ese lugar.

Por otro lado, en una entrevista con la agencia estatal Télam, el diputado del FPV, se metió de lleno en el debate sobre la mentada "unidad" de la oposición. Le preguntaron si esa confluencia podría incluir a dirigentes que apoyaron legislativamente al Gobierno, en alusión al Peronismo Federal y a Sergio Massa . "Yo suelo usar una frase de Perón: 'Bienvenidos los rezagados'. No hay problema con nadie, porque lo pide la sociedad: un frente robusto, sólido, pero también diverso", planteó. En la misma línea, razonó: "Cuando te dicen 'únanse', te están diciendo que no te disperses, que no presentes cinco alternativas y después haya un 70 por ciento de votos contrarios al gobierno desparramados".

Además, el exministro de Cristina Kirchner ratificó su postura de que un frente opositor que pretenda disputar la sucesión de Mauricio Macri con chances de ganar en las próximas elecciones de octubre no puede dejar de lado a la expresidenta. "Si Cristina es la dirigente opositora con mayor intención de voto, me parece que hay un error conceptual en hablar de una unidad de todos los opositores, pero sin ella", advirtió. Sin dar nombres, avanzó: "No le toca a un dirigente decir que aunque el 40 por ciento quiera votarla, hay que hacer una unidad sin Cristina". Consultado sobre si su exjefa debería volver a competir por la presidencia, prefirió la cautela. "Después se verá qué papel puede ocupar", dijo.