Lo que dijo Gallardo después de la caída de River en el primer partido del año

De traje azul oscuro y zapatillas negras, Marcelo Gallardo se mostró reflexivo después de la derrota por 1-0 en el Monumental frente a Defensa y Justicia . "Fue un partido incómodo para nosotros. Volver a jugar oficialmente tras poco descanso y pocos días de trabajo... nos resultaba incómodo, pero había que jugarlo y empezar a recuperar partidos postergados. Fue duro, con poco juego y pocas llegadas, muy equilibrado en lo táctico. El campo de juego no ayudó para que los dos equipos pudieran desarrollar un mejor juego. Ellos se encontraron con el gol, se defendieron y se cerraron bien y nosotros no tuvimos ni energía ni claridad para encontrarle la vuelta", analizó el DT de River .

"Vamos a ir buscando el mejor funcionamiento, no nos queda otra. Los partidos nos van a permitir ir acomodando nuestras formas. A esta altura tendríamos que jugar partidos de preparación, pero debemos jugar por los puntos y hoy perdimos uno que nos hubiera hecho arrancar de mejor manera para acortar distancia", admitió el Muñeco. Y de inmediato consideró: "Nosotros necesitamos ganar para tener aspiraciones de acercarnos a la punta, pero no puedo dejar de obviar el momento en el cual estamos .Sería muy injusto con mis futbolistas si creo que esta es una situación normal. Vamos a lograr funcionar mejor a lo largo de los partidos. Siempre digo lo mismo cuando jugamos el primero del año: los partidos te van poniendo en forma. Hoy fue difícil para nosotros, más allá de que no hubo diferencias con un equipo que juega muy bien y la cancha no ayudó absolutamente nada"

"Nos tocó así el calendario, tenemos que recuperar postergados. No podíamos hacer nada contra eso. Debíamos partidos y teníamos que jugar. El tema es que ya empezábamos a competir por los puntos y teníamos la obligación de sumar de a tres para acercarnos. Pero no puedo quedarme en eso, tengo que preparar un equipo que funcione bien y que tenga rodaje para los objetivos importantes. Cuando todavía no estás lúcido, sin energía y sin frescura, pueden pasar estas cosas. Lo tomo como algo que podía pasar y nada más", insistió Gallardo.

El DT también se refirió a las tres variantes que realizó cuando promediaba el segundo tiempo, un volantazo que ya realizó otras veces: "Tengo que buscar que el equipo no se funda en cinco partidos iniciales porque no tienen la mejor preparación. Tengo que gestionar minutos, por eso hice los tres cambios al mismo tiempo".

"Hay que renovar ilusiones, hay que ponerse nuevos desafíos. Y eso está, si no lo estuviera, me hubiese ido. Y sin embargo creo que vamos a focalizarnos en eso. Cuando hablo de empezar a tratar de... no digo enterrar lo que se vivió porque no se va a enterrar nunca en la vida, pero sí dejarlo un poco de lado para empezar a desarrollar las nuevas energías. Hay tiempo, uno piensa en el año", consideró sobre la necesidad de renovar los objetivos después conseguir el mayor logro en la historia de River.

Y, en la despedida, habló de lo que significa las salidas de Pity Martínez, Rodrigo Mora y, ahora, Jonatan Maidana: "Después de un gran logro deportivo, vienen algunas bajas que son muy significativas para nosotros. Pero fue así siempre, en todos estos años hemos tenido que reacomodarnos y reemplazar futbolistas importantes. Algunos dejan una marca más fuerte que otros, pero este es un grupo que ha sabido sostenerse con mucha capacidad para ir llenando espacios. Si hacemos un recuento de lo que fue el inicio de la gestión en 2014 al momento en el que hoy estamos, se nos fueron muchos jugadores importantes. Lo que significó Maidana no lo voy a decir yo, lo reconoce la gente y se lleva lo mejor porque nos dio lo mejor. Pity fue una apuesta muy fuerte de mi parte, fue resistido pero nunca bajo los brazos, insistió y resistió producto de su capacidad emocional. Esa resistencia hizo que todo su talento explotara en momentos importantes y hoy se despide como un ídolo. Y Mora estuvo con nosotros desde el inicio, importante dentro y fuera de la cancha por su calidad humana. Se nos van personas importantes, como a lo largo de todo este tiempo. Por eso, cada vez que tenemos la posibilidad de reencontrarnos, siempre hay un abrazo o un recuerdo que nos permita volver a unirnos. Esto es River. Esto es lo que significa River para mí. Formamos un grupo extraordinario que nos permitió ganar lo que ganamos".