Jennifer Lopez mostró su rostro sin maquillaje y revolucionó Instagram

Bajo los hashtags "Sin filtro", "Sin maquillaje", "Me quiero como soy", la actriz y cantante de 49 años oriunda del Bronx, Jennifer Lopez , compartió en Instagram una imagen de su rostro desprovisto de maquillaje. El impacto fue inmediato. La selfie recibió más de 2 millones de likes en la red social y comentarios de fanáticos de J-LO destacando su belleza natural.

Recordemos que, en octubre de 2018, la intérprete de "Love Don't Cost a Thing" también estuvo en boca de todos por otro posteo de Instagram: una foto en la que posó casi desnuda. En la imagen, tomada por la Anthony Maule, se la podía ver a Lopez usando solo una capa verde con brillos, algunas joyas y zapatos. "No me dí cuenta de lo que estaba haciendo. Sólo estaba siendo yo misma", declaró la protagonista de Selena, quien recientemente se sumó al desafío viral, 10 Years Challenge .

Sin embargo, no todas las estrellas reciben halagos cuando se exponen de manera genuina. El caso más resonante fue el de Julia Roberts, quien por mostrarse al natural en una imagen con su sobrina Emma, debió lidiar con comentarios poco felices, a los que respondió con altura y con un mensaje importante, poniendo el foco en el cyberbullying.

"Muchas personas sintieron la necesidad de hablar de lo terrible que me veía en la fotografía, sobre lo mal que estoy envejeciendo, de que me veía como un hombre, de por qué publico una foto en la que me veo terrible. Me sorprendió cómo me hizo sentir. Soy una mujer de 50 años y sé quién soy y aún así hirieron mis sentimientos. Me entristeció que la gente no supiera ver el punto de la foto, la dulzura en ella, la felicidad que brillaba en la imagen. ¿Qué pasaría si tuviera 15 años?", se preguntaba la actriz de Mujer bonita.