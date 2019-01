La película protagonizada por Mahershala Ali y Viggo Mortensen se llevó el PGA, el galardón del Sindicato de Productores Fuente: Archivo

En una de las carreras al Oscar más extrañas e impredecibles de los últimos años, Green Book: una amistad sin fronteras, el largometraje de Peter Farrelly, obtuvo anoche el premio más codiciado: el PGA a la mejor película, otorgado por el Sindicato de Productores. El galardón generalmente coincide con el Oscar al mejor film, por lo cual es muy probable que el 24 de febrero Green Book le termine ganando la batalla a Roma, la aclamada cinta de Alfonso Cuarón.

Entre los nominados al PGA al mejor largometraje se encontraban Pantegra negra, El infiltrado del KKKlan, Bohemian Rhapsody, Locamente millonarios, La favorita, Un lugar en silencio, Roma, Nace una estrella y El vicepresidente .

Green Book, ganadora de tres Globos de Oro, es una biopic sobre dos figuras aparentemente irreconciliables: Tony Lip, un exagente de seguridad abiertamente racista, y el Dr. Don Shirley, un prestigioso pianista afroamericano que contrata a Tony en 1962 como chofer para una gira que dará en el sur de los Estados Unidos. Con el correr de los días, Lip y Shirley comienzan a construir una profunda amistad que duraría décadas.

El film, protagonizado por Viggo Mortensen y Mahershali Ali (quien va en camino a ganar su segundo Oscar como mejor actor de reparto), fue coescrito por Farrelly junto a Brian Currie y Nick Vallelonga, hijo de Lip, y viene surfeando diversas controversias. La más reciente estuvo vinculada a conductas inapropiadas de Farrelly, quien reconoció haber tenido comportamientos vulgares cuando filmaba Loco por Mary. "Es cierto. Era un idiota", dijo el realizador, a través de su representante. "Hice esto hace décadas y pensé que estaba siendo gracioso, pero la verdad es que estoy avergonzado y ahora lo siento profundamente", aseguró.

Por otro lado, en los PGA que se entregaron en el hotel Beverly Hilton de California también se impusieron, en el plano cinematográfico, Won't You Be My Neighbor? como mejor documental, y Spider-Man: un nuevo universo, como mejor película animada.

Cómo sigue la carrera a la estatuilla dorada. El martes 22 se darán a conocer las nominaciones al Oscar, y el domingo 27 se entregarán los premios SAG del Sindicato de Actores, lo cual esclarecerá un poco más el confuso panorama.

Green Book: una amistad sin fronteras se estrena en nuestras salas el 14 de febrero.