Me gusta Me gusta

MELBOURNE.- El intento de Roger Federer de conseguir su tercer título consecutivo del Abierto de Australia llegó a su fin este domingo, cuando Stefanos Tsitsipas lo derrotó para convertirse en el primer griego que alcanza los cuartos de final de un Grand Slam, en una jornada en la que también avanzó Rafael Nadal. En un partido que enfrentó al más veterano y al más joven que quedaban vivos en el cuadro masculino, Tsitsipas, de 20 años, venció a Federer, de 37, por 6-7, 7-6, 7-5 y 7-6 bajo las luces del Rod Laver Arena, desatando el delirio entre los aficionados griegos en Melbourne Park.

Federer, ganador de 20 torneos del Grand Slam, lamentará haber desperdiciado 12 puntos de quiebre ante Tsitsipas en el transcurso de un fascinante partido cargado de golpes espectaculares. El griego aprovechó su primer punto para partido al forzar un error de Federer y generó las lágrimas de su hermano, presente en las tribunas.

"No puedo describirlo, en este momento soy el hombre más feliz de la tierra", dijo Tsitsipas tras el partido. "Roger es una leyenda de nuestro deporte que ha mostrado un tenis fantástico a lo largo de los años. Es mi ídolo desde que tengo seis años".

En la próxima ronda, Tsitsipas jugará contra el español Roberto Bautista Agut, quien por su parte avanzó al imponerse en un tenso duelo de cinco sets al sexto cabeza de serie Marin Cilic del Abierto de Australia.

El español logró una la rotura decisiva en el noveno juego del set final y reclamar una peleada victoria por 6-7, 6-3, 6-2, 4-6 y 6-4 en Margaret Court Arena. Bautista Agut, que derribó a Andy Murray en primera ronda, lanzó sus brazos al aire y gritó triunfante al cerrar el partido. En tanto, Nadal derrotó a Tomas Berdych por 6-0, 6-1 y 7-6 con una exhibición de su juego en la pista central. El campeón de 2009 fue implacable en Rod Laver Arena, al imponerse en los dos primeros sets en apenas 51 minutos y haciendo sufrir al checo, exnúmero cuatro del mundo.

Roger Federer estará en mayo en el polvo de ladrillo de París para jugar Roland Garros, el segundo grande del año, según las propias palabras del suizo en una conferencia de prensa en Melbourne, después de quedar eliminado en octavos del Abierto de Australia.

He decidido no hacer un gran parón otra vez más. Ya los tuve, no tengo la sensación de que sea realmente muy necesario

Roger Federer