Moria Casán, sobre el colectivo Actrices Argentinas: "Me parece una manada"

La conductora habló sobre la agrupación y se mostró muy dura Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 20 de enero de 2019 • 10:53

Moria Casán sentó posición respecto al colectivo Actrices Argentinas- el cual acompañó a Thelma Fardin en su denuncia de violación contra el actor Juan Darthes-, y se mostró muy crítica respecto a la agrupación.

"No me siento cerca del colectivo de Actrices Argentinas", fueron las primeras palabras de la conductora de Incorrectas sobre el tópico, abordado en el programa radial de Catalina Dlugi, Agarrate Catalina. "Siento que nadie me representa, puedo estar de acuerdo en algunas cosas, pero nunca podría ser parte de un colectivo porque eso me parece una manada", expresó Casán sin filtro, fiel a su estilo.

Asimismo, Moria se distanció de la agrupación al afirmar que no tiene un criterio unívoco para la vida. "Algunos casos me parecen, otros no. Entonces no puedo pertenecer", manifestó, sin entrar en detalles.

Recordemos que hace unas semanas, la actriz Isabel Macedo le contaba a LA NACION que no se uniría al colectivo. "No comparto las maneras. No quiero ahondar tanto. Por el lugar que ocupo gracias a él [ en referencia a su marido, Juan Manuel Urtubey ], que es la persona que tiene poder. Compartiendo mi vida con él, tengo acceso a cosas a las que de otra manera no tendría. Gracias a Dios, en este lugar puedo tratar de mejorar algo. Cuando sentís que podés darle una mano a una mujer para que tenga un microcrédito es empoderarla, es hacer que entienda cómo es tener plata en la mano, no depender de nadie, no quedarse con alguien que la maltrata porque ya puede trabajar", le comunicaba la actriz a este medio.