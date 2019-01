Raúl Lavié habló de los últimos días de su hijo

El actor y cantante recordó cómo sobrellevó Leo Satragno su enfermedad Fuente: Archivo

El 10 de enero, el mundo del espectáculo fue golpeado por una triste noticia. El músico argentino Leonardo Satragno - quien integró bandas como El Signo y Ultratango - falleció a los 54 años como consecuencia de un cáncer intestinal. Ese mismo día, su padre, Raúl Lavié , decidió seguir adelante con la función de La jaula de las locas, el musical que protagoniza en Mar del Plata con Nito Artaza.

Según pudo saber LA NACION , el actor pidió que sus compañeros lo reciban normalmente, ya que sentía que trabajar sobre el escenario era el mejor homenaje que podía rendirle al hijo que tuvo fruto de su amor con Pinky.

En un sentido diálogo con Mirtha Legrand en Almorzando, Lavié se mostró entero, respondió con tranquilidad las preguntas de la conductora, y contó cómo fueron los últimos días de su hijo. "Cuando ya no podía usar los dedos para hacer música, Leo pensó en crear un programa que le señalara cuándo era el momento de comprar o de tomar la medicina, usando los beneficios de la computación, un software que le ayudara, él estaba pensando en positivo como para poder mejorar esa cosa que te abruma y que es la posibilidad de la muerte".

"Yo no dramatizo la muerte", aseguró Raúl Lavié en una charla con Mirtha Legrand, diez días después de la muerte de su hijo Fuente: Archivo - Crédito: Twitter Mirtha Legrand

Asimismo, Lavié destacó que Leo siempre quiso "sacar algo bueno" de su enfermedad para ayudar a otras personas que estaban pasando por la misma situación, y que Flor, "su compañera", hizo "que viviera feliz en sus últimos días".

"Esa es otra de las lecciones que me dejó: cuando hablé con él el día anterior [a su muerte] por teléfono, me saludó como con una media sonrisa, me dijo 'Hola, pá', y eso también es positivo", aseveró. "Yo no dramatizo la muerte: trato de tomarla con sabiduría", concluyó el artista.