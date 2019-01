En el radar: una recorrida nocturna por presentaciones y shows

Fuente: LA NACION

El Parador Konex abrió sus sombrillas

Con una breve apertura fuera de cartel y a cargo de Feli Colina guitarra en mano -más los shows festivaleros de Francisca y Les Exploradores y Bandalos Chinos- quedó oficialmente inaugurada la programación del Parador Konex del verano 2019. La velada fue además el primer encuentro del año entre la gente linda del ambiente del pop local con alguna que otra ausencia, porque todavía estamos en enero y hay quienes aún están de vacaciones. Pero bueno, allá ellas y ellos el perderse ese patio repleto de riñoneras y escalera naranja vip con pulseritas amarillas flúo. Tanto Francisca como los Chinos se invitaron mutuamente, para demostrar de qué se trata compartir una velada. Aunque ligeramente fresquito, el clima acompañó, por lo que solo aquellos desprevenidos que se acercaron sin buzo ni camperita tuvieron algún motivo para la queja.

Flavio Etcheto volvió con música "superbrillante"

Hace unos ocho años que el exmúsico de la banda solista de Gustavo Cerati (y su socio en Ocio y Roken) vive en Mar de Plata y se deja ver poco por la jungla de cemento porteña. Pero el reciente lanzamiento vía Casa del Puente de su flamante disco, Superbrillantes, ameritaba su extrañada y entrañable presencia. Tras una estupenda apertura a cargo de Jerónimo Escajal, Flavio, todo un prócer de la inteligencia electrónica argentina, se subió al escenario de La Tangente en plan frontman encantador, respaldado por Pedro Moscuzza en batería y Jupi Medvescig en guitarra, afiladísima y feliz formación cien por ciento marplatense. Fue un show emotivo, resonante y resplandeciente de principio a fin, que incluyó a Lolo Gasparini como invitada para cantar "Tiene que parar ahí", de Isla de los Estados, y una versión del ceratiano "Alma", tema coescrito por Flavio Etcheto e incluido en Bocanada.

Miércoles de karaoke

Ubicado en Almagro, Guardia Vieja casi Bulnes, para ser más precisos, Ladran Sancho es una de las rockerías alternativas de su generación y un centro neurálgico del feminismo militante que nos atraviesa. Pero además, y a partir de este verano, es un escenario de libre expresión a la hora de sudar la camiseta en plan karaoke y promediando la semana laboral. Julián Desbats, guitarrista de Los Rusos Hijos de Puta, cantante fachero de La Romántica Bailable y maestro de ceremonias, nos enumeró a Shakira, Britney, Luismi y Maluma, entre los artistas más elegidos, para luego aclarar que la consigna del día apuntaba a "un karaoke antimachista, o sea que no se permiten canciones que denigren a la mujer... Cada vez que termina el karaoke me voy feliz a casa por la emoción de la gente, y es una felicidad fácil de conseguir simplemente es contagiosa", nos comentó Desbats antes de subir a cantar un clásico de clásicos de Virus.

La sensibilidad de Nicolás Mateo

El actor y cantautor Nicolás Mateo tocó canciones de su disco La experiencia sensible de Nicolás Mateo. Lo hizo por segundo sábado consecutivo en el espacio de La Casa del Árbol, en avenida Córdoba entre Uriarte y Godoy Cruz. La velada incluyó a Julián Urman, quien leyó fragmentos de su próxima novela; la genial artista pop Tani, que tocó temas de Mew!, y su productor Diego Acosta, que se encargó de la musicalización. El sábado anterior, su Ciclo Sensible tuvo como invitados a Ex Colorado con su hoja de ruta kautrockera; Leandro Gabilondo en lecturas y Felicitas Marafioti (hija de Mochín y María Graña) en la musicalización. El próximo sábado por allí pasarán Ale Schuster, de Viva Elástico, a cantar, y Adrián Cayetano Paoletti y Fradi, de El Príncipe Idiota, a declamar. Todo empieza y termina temprano (entre las 19 y las 21), con entrada libre y gratuita.