Elecciones 2019: Macri y Vidal se reunirán para definir la estrategia electoral

El encuentro se dará esta semana, con el desdoblamiento de los comicios bonaerenses como tema principal a resolver; Valenzuela pidió separar las elecciones Fuente: LA NACION - Crédito: Alfredo Sabat

Jaime Rosemberg 21 de enero de 2019

Los lugares elegidos para el descanso (Villa La Angostura, él; Chapadmalal, ella) impidieron que el encuentro se concretara. Pero el presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se encontrarán esta semana por primera vez en lo que va de 2019. Más allá del hermetismo que acompaña la postergada reunión, el posible desdoblamiento de las elecciones bonaerenses de las nacionales sobrevolará el encuentro entre el Presidente y la gobernadora, en el inicio de un calendario electoral que no dará respiro.

Fuentes de la Casa Rosada afirmaron que el lugar -sería una obra pública en algún rincón de la provincia- aún no se terminó de definir y que ambos gobiernos trabajan alrededor de tres o cuatro opciones para coordinar agendas y que ambos aparezcan juntos durante esta semana.

Será una foto que, sin dudas, moverá a más especulaciones, más allá de la renuencia de los voceros de ambos dirigentes a dar pistas sobre la decisión final que, coinciden, se dará "en marzo" próximo.

"Todo depende de la agenda del Presidente", contestaron, herméticos, muy cerca de Macri.

En coincidencia con las vacaciones que comenzará el jefe de Gabinete, Marcos Peña , el oficialismo decidió suspender la reunión partidaria prevista para hoy, en la que iban a participar, además de Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Rogelio Frigerio , entre otros.

"No tiene sentido hacerla y generar expectativas, las definiciones van a llegar dentro de un mes, no hay que apurarse", reiteraron en Pro.

Más allá de la suspensión del encuentro, en el Gobierno esperan para hoy la llegada del consultor Jaime Durán Barba y su socio Santiago Nieto, quienes tendrían a fin de mes datos precisos sobre el "humor social" en relación con la posibilidad de adelantar las elecciones bonaerenses y separarlas, de ese modo, de las nacionales.

Diferencias

Hasta ahora solo trascendió el rechazo que Peña -y también Durán Barba - sostienen en relación con un posible desdoblamiento de los comicios en el territorio bonaerense.

De hecho, en la reunión que tuvo hace diez días con otros mandatarios de Cambiemos (Rodríguez Larreta y los radicales Alfredo Cornejo y Gerardo Morales ), el propio Presidente pidió "subordinar" las estrategias locales al objetivo más importante: quedarse otros cuatro años en Balcarce 50.

Pero dirigentes bonaerenses -en especial, intendentes de Cambiemos- insisten en la conveniencia de separar las elecciones bonaerenses y ofrendar un triunfo al Gobierno, en medio de una posible ola de derrotas en otras provincias. Un ejemplo de ello son las declaraciones del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, en favor del desdoblamiento. "Una elección previa en la provincia ganada sería un empujón importante para lo nacional", dijo ayer el intendente, en declaraciones a la agencia Télam.

Cerca de otro de los intendentes que bregan por el desdoblamiento (entre ellos hay algunos muy cercanos al Presidente, como su primo Jorge Macri , en Vicente López, y Néstor Grindetti , en Lanús) esgrimen como argumento la necesidad de debilitar la eventual candidatura de Cristina Kirchner en su principal bastión: el conurbano.

"Desenganchando las elecciones, los intendentes kirchneristas pondrán toda la carne en el asador antes, y en octubre jugarán a media máquina", especulan en una de las intendencias que gobierna Cambiemos. Darle a Macri y al espacio un triunfo resonante antes de octubre es otro de los argumentos que esgrimen en reserva no solo intendentes, sino también funcionarios bonaerenses y dirigentes nacionales de Pro, como Emilio Monzó, Rodríguez Larreta y Frigerio.

Cerca de Vidal reiteran que en ese distrito se hará "lo que más le convenga al Presidente" y que el encuentro entre ellos no se produjo "porque no coincidieron en Buenos Aires en estos días". Insisten, además, en que la gobernadora -cuya candidatura en la provincia es un secreto a voces pero aún no fue confirmada- ganará la elección "en octubre o cuando sea", según afirmó a LA NACION un miembro de su gabinete.

En uno y otro lado aseguran que la relación entre Macri y Vidal, que lleva más de quince años de duración, es "la de siempre" y aseguran que más temprano que tarde habrá una decisión consensuada sobre cómo encarar juntos el decisivo año electoral que ya comenzó.

"Si la economía está bien y estable, no va a haber desdoblamiento", afirmó una de las principales espadas legislativas de Cambiemos, convencida -como muchos en el espacio oficialista- de que ningún argumento convencerá al tándem Macri-Peña-Durán Barba sobre la conveniencia de "dejar solo" al Presidente en la cita excluyente del escenario electoral de este año.