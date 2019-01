Apoyo de Garavano al juicio en ausencia a iraníes por la AMIA

El ministro ve "con buenos ojos" la iniciativa Crédito: Rodrigo Néspolo

Cuando falta poco para que se cumplan 25 años del atentado terrorista que destruyó la sede de la AMIA y ocasionó 85 muertes y más de trescientos heridos, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano , afirmó que ve "con buenos ojos" la posibilidad de que el Congreso legisle a favor de llevar adelante juicios en ausencia a los exfuncionarios iraníes acusados por su participación en el ataque y reclamados por Interpol.

"[Los juicios en ausencia] le darían a la Justicia una herramienta para juzgar no solo estos hechos del pasado que no han podido ser resueltos, sino hechos que pudieran suceder en el futuro, de terrorismo o narcotráfico", afirmó Garavano, en declaraciones a la radio La Once Diez.

De todos modos, Garavano destacó que la legislación argentina "no prevé" los juicios en ausencia, como sí lo contemplan en otros países, como los llevados adelante en Europa contra el exmarino Alfredo Astiz y el oficial nazi Erich Priebke.

El ministro recordó que hay proyectos del propio oficialismo en el Congreso que proponen el juicio en ausencia, entre ellos los firmados por el diputado macrista Daniel Lipovetzky y el del exsenador radical Mario Cimadevilla, a cargo de la UFI-AMIA hasta marzo del año pasado y despedido del cargo luego de varios desencuentros con el propio ministro de Justicia.

"Es un tema que genera muchas controversias jurídicas", afirmó, aunque aclaró que "desde lo personal" lo ve "con buenos ojos".

"Por la nueva modalidad de la criminalidad compleja que tiene que ver con hechos de terrorismo o narcotráfico, muchas veces los líderes de estos procesos delictivos no están en el país, generalmente protegidos de una extradición", explicó Garavano.

Por otra parte, el ministro remarcó que "en los primeros días de marzo" comenzará el juicio oral contra Carlos Telleldín, apuntado de ser quien habría preparado la camioneta Traffic que llevaba los explosivos que detonaron frente a la sede porteña de la mutual judía el 18 de julio de 1994. "Ese juicio, que ha pasado desapercibido, es el hecho más importante en varias décadas en al investigación de la AMIA y lo que pueda surgir es muy relevante para terminar de confirmar cómo fue que sucedió el atentado que provocó las muertes de todas esas personas inocentes y acercarnos un poco más a la verdad", concluyó.

La semana pasada, el jefe de Gabinete, Marcos Peña , recibió en la Casa Rosada a la cúpula de la DAIA, encabezada por su flamante presidente, Jorge Knoblovitz.Debatieron sobre la posibilidad de reimpulsar los juicios en ausencia para los iraníes acusados por su participación en el ataque.