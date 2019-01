De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 21 de enero de 2019

Obligados a pagar

¿Por qué cuando los trabajadores en relación de dependencia nos jubilamos, somos obligados a afiliarnos a PAMI?

¿Porque, si decidimos mantener el plan médico al cual estuvimos afiliados durante todos nuestros años de actividad laboral, y renunciamos a PAMI, igual nos siguen descontando para esta institución entre 5% y 6% de nuestros haberes de jubilación, aún cuando no nos prestarán ningún servicio?.

Les pregunto a las autoridades de todos los poderes de la República, particularmente a nuestros legisladores y jueces, ¿hay justicia en una Ley 19032 (decretada por un gobierno de facto en 1970), que además de quitarnos el derecho como ciudadanos a elegir, nos retiene arbitrariamente un porcentaje importante de nuestra jubilación por el pago de un servicio que no usamos y no queremos?

Stella M. Estevez

DNI 5.109.281

Festejo a contrapelo

Han pasado las fiestas de fin de año y nosotros hemos ¿festejado? a contrapelo. El 21 de diciembre fue la "frenada" de la oscilación de la Tierra, donde a partir del 25 comienzan a "estirarse" los días, allá en el hemisferio norte. Mientras tanto, aquí en el hemisferio sur, los días comienzan a acortarse a razón de dos minutos por día. Nos estamos equivocando y festejando según la tradición del hemisferio norte. Para nosotros, en el hemisferio sur, deberíamos celebrar el renacimiento de la naturaleza el para el 21 de junio, cuando la tierra "frena" y dejan de acortarse los días, el 25. Recordemos que para esa fecha, en el hemisferio norte, comenzarán las lágrimas, ya que estarán perdiendo dos minutos diarios. Siguiendo la tradición del hemisferio norte, ¿por qué no festejamos en junio, comiendo las calorías que comemos en diciembre? Y no lo que nos impusieron, los colonizadores hace siglos. Recordemos que no fue la fecha del nacimiento de Cristo ya que ¿hubo un embarazo de 17 días?

Ivonne Henrich

henrich.ivonne@yahoo.com.ar

Sin plan de poda

Sabemos que el municipio de Lomas de Zamora se caracteriza por los hechos insólitos, pero podar los árboles en enero es un crimen ecológico nunca visto.

Hace años que la poda y la extracción de árboles lomenses dañados es una sucesión de trámites burocráticos y que, de resultar favorables al vecino, éste tiene que hacerse cargo de los gastos que se ocasionan y de contratar a personas que para realizar una changa se cuelgan de los árboles, poniendo en riesgo su vida, muchas veces la de los transeúntes y destrozando los ejemplares.

A pesar de tener una Escuela Municipal de Arboricultura, Jardinería y Ecología Aplicada que es modelo y ejemplo para muchas otras en el país, se carece de un plan municipal de poda discriminada y selectiva que es lo que correspondería hacer en los meses de mayo a agosto y a cargo de cuadrillas municipales capacitadas.

Los árboles crecen sin control, son añosos y generan múltiples problemas como rotura de veredas, corte de cables, caídas en temporales, taponamiento de sumideros y desagües con sus hojas y anegamiento de calles y veredas.

Todo esto se evitaría con una política efectiva y racional de medio ambiente, algo de lo que Lomas de Zamora carece.

María del Carmen González

mdelcgonzalez02@gmail.com

Verdades del campo

Los cálculos de nuestra bonanza agraria eran demasiado optimistas. Se multiplican hectáreas de campo por los rindes que se llaman quintales ( 100 kg) conforme las distintas zonas y tipo de grano siembra fina o gruesa, (promedio 45 quintales). Eso nos da los volúmenes disponibles para su comercialización y/o exportación de cada cereal, que se cotiza en distintos mercados en el formato de commodities. Por ejemplo, el trigo a 190 dólares la tonelada Chicago dependiendo de que la lluvia caiga apropiadamente y no se inunde, por caso lo que está ocurriendo en el NOA, NEA, Mesopotamia y centro de la provincia de Buenos Aires. Una calamidad.La secuencia que no se ve es otra. Una vez realizada esta labor hay que invertir no menos de 25 quintales de costos: semilla, agroquímicos, combustibles, arrendamientos, trabajos secundarios, fumigación...Todos los insumos en dólares y el costo bancario de la tasa para que faciliten los fondos. Luego, hay que rogar que no llueva más que lo necesario y si es posible 40 milímetros cada 15 días. Cualquier exceso hídrico es complejo y termina arruinando cualquier expectativa de cosecha.

Hoy los precios son buenos pero basta de lluvia por favor. Ahora empieza a drenar Bolivia, Brasil, Uruguay . Ojalá me equivoque, que solo sea un chaparrón, que el niño no nos juegue otra mala pasada.

Roberto Rubén Sánchez

DNI 8.634.022

Estado psicodélico

La cita de Nicolás Maduro de un viaje al futuro, unida a la de un mensaje recibido por un pajarito, podrían constituir síntomas de un estado psicodélico que no debieran permitirle continuar ejerciendo la presidencia de su país.

Raquel Cellario

DNI 6.484.639

Hospital Naval

Una institución donde la atención, la capacidad y la calidez humana está presente en todo momento.Todo está al servicio del paciente: su excelente insfraestructura, la capacidad de sus profesionales, sus diligentes enfermeras, la higiene que realizan sus mucamas, la eficaz atención de sus cocineros, etc.

Si una frase pudiera explicar todas esas actividades, diré que el nosocomio tiene ese valor tan humano y de calidad que el paciente necesita.

Fui intervenido quirúrgicamente en dicho hospital, por un virtuoso de la especialidad y del bisturí, todo su equipo de colaboradores,

y la delicadeza y eficacia de la doctora anestecista. La operación demandó nueve horas de ardua intervención, de donde he salidotodo bien. Y, como nobleza obliga, tengo el deber moral de comentarlo, porque la excelencia humana y científica merece difusión. Esa intervención, aunque delicada, se realizó en un ambiente amable y de calidad

Enrique Penna

DNI 4.060.481

En la Red

Facebook

Multas por manejar en ojotas

"¡Necesito las ojotas para salir de los pozos! - Mónica Lopez Carril

"Los tacos altos te impiden un fácil movimiento para frenar"- Lucia del Hoyo

"Siempre estuvo prohibido manejar con ojotas y tacos altos"- César Caucota Avila

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina