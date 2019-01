Demasiados arcoíris

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 21 de enero de 2019

Sería mentir si dijera que no siento fascinación por los arcoíris. Pero una de las consecuencias más nefastas de las redes sociales en combinación con los smartphones , si me permiten la hipérbole y un pelín de sarcasmo, es que tan pronto escampa y sale el sol, uno ya sabe que en los próximos minutos tendremos una verdadera avalancha de fotos de estos fenómenos meteorológicos en los que la luz solar se descompone en su espectro visible. Pocos espectáculos, sobre todo a campo abierto, son tan abrumadoramente hermosos.

Así que es un poco como que no lo podemos evitar. Sacamos el teléfono y lo retratamos, lo subimos a todos lados, nos dan montones de likes, hacemos lo propio con otros arcos multicolores, es decir, con el mismo pero desde otros ángulos, y enseguida no se ven, en la red, otras fotos más que esas.

Abundan este año, por la cantidad de tormentas feroces que están azotando al país, y cada vez que veo la epidemia de arcoíris me pongo a pensar en la otra cara de estos meteoros. Las inundaciones catastróficas, los campos anegados durante años, las pérdidas multimillonarias y, lo peor de todo, las víctimas fatales. Y entonces ya no me parecen tan lindos.