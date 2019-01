El exjefe de la Anses, alineado con Massa, cuestionó una frase del exjefe de Gabinete Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Un fuerte contrapunto se suscitó ayer entre figuras del peronismo, en torno del potencial caudal de votos del economista Roberto Lavagna , ante los rumores de una posible candidatura electoral, a partir de encuentros recientes que mantuvo con dirigentes del PJ.

El exjefe de Gabinete Alberto Fernández , insistió ayer en que no está probado" que Lavagna sea "un dirigente que arrastre gente como para ganar una elección". Atribuyó, además, su posible candidatura presidencial a la búsqueda de un sector del peronismo que "le aporte a ese espacio lo que no tiene, que son votos", en referencia al sector de Alternativa Federal.

"Lavagna es alguien a quien la sociedad valora mucho por su rol de economista y le genera mucha confianza por su actuación como ministro de Economía. Pero no está probado como un dirigente que arrastre gente como para ganar una elección", declaró Fernández, en diálogo con Radio con Vos.

Le salió al cruce Diego Bossio , quien trabaja para la campaña presidencial de Sergio Massa . "Si alguien nunca tuvo votos fue Alberto Fernández", expresó, en lo que se interpretó como una defensa de la figura de Lavagna.

Cuentas y reproches

Fernández declaró que "entre Cristina Kirchner , Mauricio Macri, la izquierda y otras variantes -entre las que ubicó las postulaciones del diputado nacional Alfredo Olmedo y del economista José Luis Espert -se llevan la gran mayoría de las adhesiones".

"¿Qué te queda por repartir? ¿15 puntos?", se preguntó el exjefe de gabinete del kirchnerismo, según informó la agencia Télam.

"No es un problema de que no aparece un gran dirigente, sino de que no hay votos", aseguró.

Afirmó, sin embargo, que no descarta que la oposición alcance la unidad, en la que podría estar incluido Lavagna ya que es "alguien muy valioso".

Bossio, a su turno, le replicó: "Los argentinos están cansados de las disputas entre dirigentes. Si el objetivo es sacar a la Argentina adelante, no podemos caer en las descalificaciones y mucho menos contra una figura como Roberto Lavagna".

"La política no puede ser una competición de egos, eso no le resuelve los problemas a los argentinos". señaló el exjefe de la Anses. Y, en respuesta a las afirmaciones del exjefe de Gabinete, sentenció: "Que no hable de Lavagna, sobre todo porque si hay alguien que nunca tuvo votos fue Alberto Fernández".