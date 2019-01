Chano Charpentier y su nueva novia, Elena Roca

Chano Moreno Charpentier está en pareja y, según reveló su nueva novia, la relación marcha tan bien, que ya están planeando sus próximos pasos. En diálogo con LA NACION, Elena Roca, la mujer que tiene enamorado al cantante, contó cómo se enamoraron y lo que está haciendo ella para ayudarlo a salir de las drogas. "Yo siempre lo quise a Chano, nos conocemos desde chicos por amigos en común que teníamos", dijo.

El flechazo llegó gracias al trabajo que ella tuvo en el canal LN+: "Nos volvimos a reencontrar cuando me invitó para protagonizar su videoclip 'Naistumitchu', en Purmamarca. Él quería a la Reina de Jujuy como protagonista pero no pude por compromisos laborales. Después la vida nos volvió a juntar cuando le hice una nota para LN+ y ahí nos enamoramos enseguida, fue tan fuerte lo que sentíamos que enseguida me propuso si quería ser su novia. Me decía que necesitaba a alguien como yo para que lo ayudara a dejar las drogas".

Elena Roca, la nueva pareja de Chano.

Elena se muestra muy feliz por la relación que tiene con el músico y confía en que les esperan grandes cosas. "Este año empezamos a salir de nuevo cuando corté y regresé de Alemania. Ahora estamos juntos en la quinta en Pilar porque vinimos a pasar el fin de semana. Estamos felices y muy enamorados, en nuestro mejor momento. Nos divertimos mucho cuando estamos juntos y me hace muy bien. Chano es una persona increíble y excelente músico. La verdad es que no tuvimos una relación lineal porque estuvimos separados y se fue dando con el transcurso del tiempo", dijo.

Con respecto a las adicciones del músico, Elena habló con mucha franqueza: "Lo primero que le dije es: 'Amor yo te voy a ayudar a salir de las drogas, pero me tenés que prometer que te vas a alejar de la gente tóxica que te lleva a eso''.

Elena junto a Chano

La periodista y modelo reveló que ayudó a Chano en momentos en los que él atravesó crisis personales muy duras. "Conocí la parte más profunda de su ser, pasamos muchos momentos difíciles juntos y eso hizo que nuestro amor sea cada vez más fuerte. Yo soy una mujer sana y quiero lo mejor para él. Lo salvé y lo alejé de las drogas, de todo ese ambiente oscuro y de personas tóxicas. Lo vi tocar fondo al punto de no respirar, al borde de la muerte y ser yo quien le salvó la vida para mí es algo muy especial. Un día desperté al lado de él en la cama y dije: 'Basta', agarré toda la droga y la tiré por el inodoro. Gracias a Dios logró salvarse a tiempo. Quién sabe, tal vez hoy no estaría al lado nuestro".

Elena siente un amor muy profundo y valora distintos aspectos de su pareja: "Él tiene mucha fuerza interior, es un león y tiene una gran capacidad de resilencia. Hoy la rompe como solista y pudo reinventarse. Una de las cosas que más me enamora es su carisma, es magnético. Que me dedicara canciones y me las tocara en el piano me enamoró perdidamente. ¡Es un gran artista y romántico! Además, un gran compañero. La pasamos muy bien cuando estamos juntos, nos divertimos a lo grande. También me enamora saber que tiene un instinto paternal y que le encantaría ser padre joven y el futuro padre de mis hijos".

Por último, habló sobre su futuro, a nivel personal y como pareja: "Me gusta que ambos somos apasionados, él de la música y yo del periodismo. Ahora está trabajando en su nuevo disco y yo por comenzar un posgrado en Periodismo de Investigación. Nuestro gran sueño sería casarnos".