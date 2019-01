El mexicano Álvaro Ortíz se quedó con la clasificación al Masters de Augusta. Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Berardi/LAAC

LA ROMANA, República Dominicana.- Tercero, descalificado, segundo, segundo. Con esa pesada cruz sobre sus espaldas salió el mexicano Álvaro Ortiz a jugar la última vuelta del Latin America Amateur Championship. La historia parecía copiarse a sí misma cuando el costarricense Luis Gagne, un grupo más adelante, asaltó la punta con un quinto birdie en el hoyo 9. Sin embargo, Ortiz demostró que está listo para desafíos mayores y cerró con un águila y tres birdies en los siete hoyos finales para ganar por dos golpes. El premio: una exención al Masters de Augusta, el sueño máximo de todo golfista. Quienes no pudieron sacarse el estigma fueron los argentinos, que siguen sin festejar en este certamen ecuménico para aficionados de la región.

En términos de resultados, el paso por la fantástica cancha de Teeth of the Dog en Casa de Campo fue la peor actuación en los cinco años que lleva disputándose: fue la ocasión con menos clasificados (6), la que menos jugadores pasaron el corte (4) y por primera vez no tuvo un jugador involucrado en la pelea el último día ni un top 10.

Lo más saliente del balance resultó la actuación de Juan Ignacio Noba, chacabuquense de 22 años, que en su primera participación empató la 18ª posición y fue el mejor argentino. "Seguramente esto me va a servir mucho como experiencia. Un torneo así te da la posibilidad de sentirte presionado por el premio y está bueno irse acostumbrando a esa presión."

La cuestión es si la falta de títulos no está agregando todavía más presión al equipo argentino. "Es una semana difícil. No pasa porque los argentinos no juguemos bien. Es golf. No creo que haya presión por eso", desmintió Mateo Fernández de Oliveira, el argentino que llegaba con mayores lauros para pelear por la copa. Un cuádruple bogey en el hoyo 8 el tercer día, cuando venía em-balado, lo sacó de foco. "Mi meta es regresar y estar en la pelea el último día. Pensé que este año se me podía dar, pero evidentemente no estaba preparado. Sirve para darme cuenta que tengo que mejorar en la parte mental. Me falta madurar." Ahora el ganador del bronce en Buenos Aires 2018 se irá a estudiar a la Universidad de Texas Christian, en Estados Unidos, donde podrá adquirir muchas de esas cosas que le faltan.

En cambio, Matías Anselmo, director de la Escuela de Alto Rendimiento de la Asociación Argentina de Golf, aceptó que la sequía empieza a ser un factor: "Este torneo siempre a los favoritos les ha costado. El primer año tuvimos una gran oportunidad y nos habríamos sacado la mochila. Hoy eso les pesa a los jugadores. Para nosotros es parte del trabajo: es una limitante con la que hay que lidiar, un factor estrictamente mental y psicológico que tenemos en cuenta. El balance no es bueno".

En definitiva, un desenlace por debajo de las expectativas que obliga, cuanto menos, a replan-tear si el camino elegido para el desarrollo del golf amateur es el correcto. "Teniendo la suprema-cía y la cantidad de jugadores que tenemos, obviamente hay algo que no estamos haciendo bien", aceptó Andrés Schönbaum, presidente de la AAG. "Se pude ganar o no, pero teníamos esperanza porque algunos estaban jugando bien. No puede ser que esto nos cueste. Quizás sea el calendario, o la calidad o cantidad de entrenamiento que les estamos dando. Dejo eso librado a nuestros profesores. Creo que hacemos las cosas bien, pero algo nos está faltando. Al regreso reveremos todo y volveremos a poner las piezas en su lugar."

La Argentina es el único país al sur de Estados Unidos en haber ganado un major (tiene tres en su haber) y el que cuenta mayor cantidad de jugadores afiliados: 47.850. México, alrededor de 25.000, según su presidente Jorge Robleda. La conquista de Ortiz es un capítulo más en una novela de ensueño que está escribiendo el golf mexicano. Tiene a cuatro jugadores en el PGA Tour (Carlos Ortiz, Abraham Ancer, José de Jesús Rodríguez y Roberto Díaz) y dos chicas en el LPGA Tour.

"En el hoyo 9 sentí como un déjà vu. Gagne estaba jugando excepcional. En el tee de 10 me dije que era mi momento, que lo del año pasado no me iba a pasar de nuevo, que soy el mejor y nadie me iba a sacar el sueño", dijo el campeón, que en 2018 había arrancado como líder el último día sólo para ser testigo de la gran arremetida de Joaquín Niemann. "Tuve paciencia y confié en el proceso. Se siente bien finalmente leva ntar el trofeo. No puedo creer que finalmente lo hiciera y que voy a jugar el Masters."

Ortiz se sacó la cruz. A la Argentina cada vez le pesa más.