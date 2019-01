Fueron invitados a Debo Decir y allí opinaron acerca de cómo ven a la Argentina Crédito: Twitter @Facundo_Moyano

21 de enero de 2019 • 01:50

La noche de domingo en Debo decir contó con varios invitados vinculados al mundo del espectáculo. Violeta Urtizberea , Malena Guinzburg y Benjamín Vicuña estuvieron presentes en el programa y opinaron sobre la actualidad del país.

Consultada por Luis Novaresio , la primera en tener la palabra fue Guinzburg, que primero habló sobre su realidad y luego contó cómo percibe la situación general: "Yo me siento privilegiada, tengo más de un laburo pero no soy ajena a lo que pasa y a lo que cuesta todo. Yo no soy ni macrista ni kirchnerista, y hay gente que no acepta que no seas ni una cosa ni la otra". Y disparó: "Hay mucha gente contenta con que a este gobierno le vaya mal. Se busca la destrucción del otro".

La flamante integrante de Basta de todo contó que está "harta de discusiones en las que nadie se pone de acuerdo y de leyes que no sirven o no salen". Además, recordó que durante el debate por el aborto sintió "vergüenza" al escuchar a los senadores: "No saben hablar ni leen las leyes. Entiendo que debe haber políticos que quieren que las cosas vayan bien pero la sensación es que unos se tiran con otros y quienes la pasan mal somos nosotros".

Malena Guinzburg

A continuación, Novaresio le consultó a Vicuña cómo ve a la Argentina, y el chileno dijo que él también "padece" la política argentina. Explicó: "No está buena esa grieta espantosa que está tan manoseada, pero que es real y que polariza. No hay diálogo sino que hay una oposición que destruye".

La última en hablar fue Urtizberea, quien se mostró muy molesta: "En lo personal estoy más complicada que en otro momento. La plata no me alcanza, gasto más de lo que tengo, se me evapora y no se cómo. Se me van mil pesos en un día y no hice nada, y pienso en la gente que tiene un sueldo mínimo y no lo puedo creer. No comprendo por qué realmente hay unos precios absurdos".

En el programa también estaba el diputado nacional por Cambiemos, Waldo Wolff, que tuvo un breve debate con la actriz en el que ella le dijo: "Estamos en un momento de urgencia, hay que solucionar esto. Hablar del gobierno anterior es como el comodín que encontraron y ahora el gobierno son ustedes hace casi cuatro años". Y el funcionario le respondió: "Tenés la opción de no votarnos si no te gusta".