Malena Guinzburg reflexionó sobre lo qué significa ser la hija de un ícono como lo fue Jorge Guinzburg

Invitada al programa de Luis Novaresio , Debo decir, Malena Guinzburg recordó con mucho humor y sensibilidad a su padre, Jorge Guinzburg . "Él era un genio y era un buen tipo. Yo lo extraño como espectadora, pero también como papá", confesó.

Al referirse a la polémica que generó Benito Cerati al decir: "Quien venga a mi show, en lo posible que venga drogado", Malena confesó que siente una gran empatía por los hijos de famosos que cargan con el peso de un público que los compara insistentemente con sus padres, y reflexionó sobre lo qué significa ser la hija de un ícono como lo fue Jorge Guinzburg.

"Yo no puedo ponerme en el lugar de mi viejo, porque no soy mi viejo, por más que me digan que me parezco por los bigotes", reflexionó entre risas. "Es muy difícil partir de esa vara, de hecho hubo algo que me llevó mucha terapia: yo nunca quise estar por ser 'la hija de'. Tiene que ver con inseguridades, y lo lamento porque me hubiera gustado que me viese haciendo lo que hago", agregó.

Si bien reconoció que Jorge Guinzburg tenía "todos los defectos de un padre", celebró que en todos los lugares a los que va le cuentan anécdotas de él, y agregó: "En toda la vida, una o dos personas me hablaron mal de él".

Más adelante, la nueva integrante de Basta de todo contó cómo vivió la temprana muerte de su padre, que ocurrió cuando él tenía 59 años. "Mi viejo se fue muy joven. Me enojé. Hay una cosa de no entender. Me hubiera gustado ser más creyente, a veces cuando uno es creyente es más fácil, porque tenés una cosa de sentir que alguien lo quiso".

"Me hubiese gustado tenerlo mucho más, y cuando me dicen 'Él te está viendo', yo pienso que ojalá no me esté viendo todo el tiempo porque necesito privacidad", concluyó con su humor característico. En ese momento, Novaresio recordó la pregunta insignia de Guinzburg en sus entrevistas en Peor es nada, cuando interrogaba a sus invitados acerca de su primera vez, y sobre ese tema, Malena confesó muy tentada: "Me hubiese costado mucho contársela".