Gillian Anderson será Margaret Thatcher

21 de enero de 2019

Finalmente se confirmaron los rumores. Gillian Anderson será la dama de hierro británica en la cuarta temporada de The Crown, la serie de Netflix que recorre década por década el reinado de Isabel II. La actriz de The X-Files y Sex Education, flamante éxito de la plataforma de streaming, aparecerá como Thatcher en la cuarta temporada de la ficción, que aún no anunció la fecha de estreno de la tercera, aunque se sabe que será en el transcurso de este año. Ahora interpretada por Olivia Colman, la reina deberá adaptarse a los revolucionados años sesenta que incluirán escenas de la beatlemanía y el Mundial de 1966, que ganó Inglaterra. Se supone que la cuarta temporada transcurrirá en los años 70, algo que confirma la aparición de Thatcher.