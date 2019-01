Anularon un gol válido en México después de revisarlo durante 7 minutos - Fuente: Twitter 00:45

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 21 de enero de 2019 • 11:17

En el encuentro entre Chivas de Guadalajara y el Toluca de México, el VAR dejó un sabor amargo. El gol que tomó el protagonismo del partido fue el que marcó el argentino Enrique Triverio, que peinó la pelota en el área y el arquero Raúl Gudiño no pudo detener. Un balón que cruzó la línea de gol, pero que no fue convalidado por el VAR (tras una revisión que duró siete minutos). Así, las Chivas lograron el 1-0 y mantuvieron su racha de triunfos intacta.

El árbitro, al tener dudas de si era gol o no, recurrió al VAR desde donde le confirmaron que la pelota no había entrado por completo. Todo parecía indicar que los Diablos Rojos conseguirían el empate a los 75', cuando Antonio Ríos le mandó el centro por derecha a Triverio que conectó un remate de cabeza. En primera instancia, la jugada fue marcada como gol por el árbitro José Pérez Durán, pero invalidada por la tecnología.

Antes de reanudar el partido, el juez central decidió revisar una vez más la jugada en el video y finalmente decidió anular el tanto, pese a los reclamos de los jugadores y del entrenador del Toluca.

Los del Diablo Rojo, por supuesto, indignados ante semejante decisión, han publicado a través de las redes sociales numerosos videos y fotos que muestran a la pelota pasando la línea. Lo que confirma que efectivamente, el VAR le anuló el tanto del argentino que lo había celebrado en el acto.

En el caso del gol de las Chivas, Pulido convirtió con un disparo desde fuera del área a los 57 minutos y eso le bastó al Guadalajara para salir con el puño en el alto. En medio de los reclamos de los Diablos Rojos por la anulación de un gol, el entrenador argentino Hernán Cristante en su conferencia de prensa se manifestó en contra de la decisión tomada a través de la tecnología: "Para la gente que le conviene no fue (gol), eso es así. El VAR no sirve", dijo el ahora entrenador de Jonatan Maidana. "Alguien de arriba dio la indicación de que no era gol y el árbitro ni siquiera quería revisarla, pero ya perdí el partido, ¿de qué me sirve fastidiarme y volverme loco?".

La jugada de la polémica - Fuente: Twitter 00:07

Video

Chivas acumula tres victorias consecutivas y alcanza los nueve puntos de la tabla. Este es del mejor inicio de torneo para los de Guadalajara desde el Clausura 2010, cuando ganaron sus primeros ocho partidos. Para el Toluca esta fue su primera derrota y permanece con seis puntos, en el cuarto peldaño.