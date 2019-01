Sol Pérez frenó en seco el sueño de Matías Alé de seducirla en vivo

El intercambio se dio en Almorzando con Mirtha Legrand, a partir de la intervención de la conductora Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand lo sabe todo y no se olvidó de recordarle este domingo a Matías Alé que había sido él quien le había enviado flores a Sol Pérez , también presente en la mesa.

"Ay, Mirtha", gritó la vedette de Nuévamente juntos, mientras que el actor, un poco incómodo, dijo: "¡Fue al hueso! La primera pregunta que me hace". Rápidamente reconoció que había sido así. Sin embargo, Sol dijo que él jamás se atribuyó el regalo, por lo que no tuvo oportunidad de agradecerle.

"No, pero te mandé un mensaje. No sé si te llego. Tal vez se lo mandé a otro", arriesgó Alé. "Ah, no lo abrí", lanzó Sol minimizando las posibilidades de que el diálogo deviniera en romance.

"Le mandé flores toda la semana porque hicimos dos notas muy lindas para el programa en el que está trabajando. Y me encantó. Y me pareció que era un lindo gesto mandarle flores con una cartita", explicó Matías. Sol reconoció que sospechó que él era el remitente ya que en en el mensaje que acompañaba al ramo escribió "hoy fue un gran día" y el comediante había sido la única nueva persona que ella había conocido durante la jornada.

Finalmente, Alé tiró su última jugada: "Ahora te enteraste que soy yo. Si querés sigo mandando ¿Sigo o freno?". "No, hay muchas flores ya", concluyó el tema Sol Pérez.