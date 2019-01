Para Cavallo, quien fue ministro de Economía durante el gobierno de Carlos Menem, Macri debería escuchar a "economistas que no le temen a las intervenciones cambiarias" Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

Una obsesión por la "libre flotación" y una subestimación del bimonetarismo que opera de hecho en el país. Esos son, para el ex ministro de Economía Domingo Cavallo , los errores que llevaron al Gobierno de Mauricio Macri a la brusca devaluación del año pasado. En cambio, el padre de la Ley de Convertibilidad propuso "comenzar a escuchar a economistas que no temen a las intervenciones cambiarias" para estabilizar los precios de manera sustentable y prevenir una nueva crisis antes de las elecciones.

En un largo posteo publicado hoy en su blog personal, Cavallo señaló que los economistas de Cambiemos se suman a la discusión entre cambio flotante versus tipo de cambio fijo sin notar que ésa "no es una discusión relevante para razonar en términos de una economía bimonetaria" como la argentina.

El ex ministro de Carlos Menem explicó que, en realidad, hay un abanico de opciones entre quienes se identifican con el esquema de tipo de cambio fijo y mencionó, a modo de ejemplo un "sistemas de cestas de monedas, flotación entre bandas estrechas e incluso o ajustes periódicos".

Cavallo atribuyó a la "convicción flotadora" de los economistas ligados al Gobierno la brusca devaluación del año pasado, que terminó con la salida de Federico Sturzenegger del BCRA . Dijo que, si bien algunos "quisieron ver efectos positivos en esta fuerte devaluación", argumentando que alentaría las exportaciones, el resultado no fue tal. "El deterioro fiscal los obligó a reintroducir impuestos a las exportaciones, eliminar reembolsos de impuestos internos, además de postergar la eliminación de impuestos provinciales distorsivos", argumentó.

Cavallo aseguró que "la obsesión con la libre flotación, la gran amplitud de la zona de no intervención y la falta de precisión de cómo podría intervenir el BCRA en caso de que el dólar se ubicara por arriba del techo, constituyen la mayor debilidad de la política monetaria actual del gobierno de Macri".

Según expuso, dada la amplitud de la zona de no intervención "un evento inesperado interno o externo que asuste a los depositantes en pesos, podría provocar una devaluación de más del 30% en pocos días". "Es sabido que en circunstancias como esa -explicó-, mucha gente que había depositado en pesos decide desesperadamente pasarse a dólares, con lo que la demanda por arriba del techo de la zona de no intervención puede ser muy alta. Si, en ese caso, las intervenciones del BCRA son limitadas y no satisfacen totalmente la demanda, como ocurrió en la primera crisis del 2018, el país habrá caído en una nueva crisis cambiaria con todos sus efectos estanflacionarios".

A partir de este diagnóstico, el economista detalló cuál es su recomendación para evitar nuevas turbulencias antes de las elecciones. "Si el Gobierno comenzara a escuchar a economistas que no temen a las intervenciones cambiarias, podría minimizar esta debilidad bajando significativamente el techo de la zona de no intervención y anunciando que intervendrá todo lo necesario en el caso que el precio del dólar se ubique por arriba de ese techo", dijo Cavallo, y agregó una salvedad: "Por supuesto, esto lo tienen que hacer con apoyo del Fondo Monetario Internacional ".