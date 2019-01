Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 21 de enero de 2019 • 15:22

Pablo Carreño , que perdió contra el japonés Kei Nishikori, salió de la cancha gritando improperios contra el árbitro por una polémica decisión y protagonizó uno de los momentos más incómodos de este lunes en el Abierto de Australia . El español, que cayó por 6-7 (8-10), 4-6, 7-6 (7-4), 6-4 y 7-6 (10-8), se dejó llevar por la calentura del momento, que lo dejaba afuera de los cuartos de final del primer Grand Slam del año. Tras el punto decisivo de Nishikori, recogió sus cosas a toda prisa y, sin saludar al árbitro, se marchó a puro insulto.

Carreño dominaba 8-5 en el 'supertiebreak' del quinto set cuando una bola suya fue señalada como fuera. Nishikori, después del grito del árbitro, se la devolvió dentro. Se acudió al ojo de halcón y corroboraron que la bola fue buena, pero el juez le dio el punto al japonés, lo que provocó la explosión del español, que después de ese mal momento no volvió a conseguir ningún punto.

"Obviamente estoy muy triste porque tras cinco horas peleando la manera en la que me fui de la pista no fue la correcta, pido disculpas, así no soy yo", señaló más tarde el español en la conferencia de prensa. "No sé qué decir, ha sido un partido muy duro, pero muy bonito. Tengo la impresión de que no es suficiente", bromeó sobre el resultado final del encuentro.

La jugada que irritó a Carreño