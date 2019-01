La despedida de los artistas a Ulises Butrón

El músico tenía 56 años y un largo recorrido dentro del rock nacional Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 21 de enero de 2019 • 16:56

La muerte de Ulises Butrón repercutió fuerte en el mundo artístico. El músico, de 56 años, fue parte de la primera formación de Soda Stereo, fue fundador del grupo Metrópoli y le puso voz a Tanguito en la película Tango Feroz. Por eso, compañeros y allegados, lo despidieron en las redes sociales con profunda tristeza y recuerdos.

"Se pueden decir muchas cosas sobre Ulises, pero nunca que haya sido un tibio", dijo a LA NACION entre lágrimas y risas la baterista Andrea Álvarez, que formó parte de las grabaciones de los dos discos solistas de Butrón. "Era un genio y también era incorrecto y eso era lo más rockero de él: no le importaba la corrección. No solo no seguía a nadie sino que era incorrecto, se dejaba llevar por la pasión", dijo. Y recordó: "El último gran bajón que tuvo fue la muerte de [Luis Alberto] Spinetta. Él estaba espectacular en esa época, terminando su disco Lejos, y cuando se enteró no lo pudo tolerar. A partir de ahí empezó a aparecer de a poco 'el Ulises oscuro'. Creo que las muertes lo mataban y no pudo con la vida. Hay algo en eso que no pudo resolver y creo que de alguna forma buscó este final".

En las redes sociales, la baterista expresó junto a una foto todo su dolor: "Estoy partida al medio: el amigo, el artista, el compositor del carajo, el rompebolas, el incorrecto, el pasional , el uno. Te quiero Ulises, siempre, seguro ya no sufrís más.Te abrazo."

Tampoco faltó el mensaje de Isabel de Sebastián, su compañera de la banda Metrópoli, que escribió: "Adiós Ulises, Uli, Tío querido. Fuiste mi hermano musical, el más cercano. Que la tierra sea leve sobre tí. Descansa en paz. Te quiero".

"Hoy falleció uno de los grandes músicos argentinos de todos los tiempos", señaló Fito Páez en su cuenta de Instagram. "Dueño de una versatilidad extraordinaria y un humor desopilante. No dejaba de sorprendernos con sus sonidos y sus ideas siempre innovadoras. Guitarrista y compositor de raza. Quedan un montón de álbumes propios y de otros artistas donde ha participado a lo largo de cuatro décadas. Lo vamos a extrañar. Genio tío Ulises, continúa su odisea". Butrón había participado en varios discos del rosarino, como El amor después del amor y Abre.

También lo despidieron Benito Cerati , Iván Noble , Richard Coleman y Alejandro Lerner , entre otros, que le dedicaron sentidos posteos.

A nivel institucional, la Secretaría de Cultura de la Nación también lo recordó: "Despedimos al músico Ulises Butrón, que falleció a los 56 años de edad. Fundador en los 80 del grupo Metrópoli junto a Isabel de Sebastián, tocó con Miguel Mateos, Luis Alberto Spinetta, Fito Páez y fue la voz de Tanguito en Tango Feroz. Una gran perdida para el rock argentino".