La periodista Agustina Kämpfer quedó fuera de Incorrectas, el ciclo de América conducido por Moria Casán. Kämpfer afirma que su despido fue a causa de un pedido de Eduardo Feinmann , periodista del canal al que denunció por "hostigamiento".

"Feinmann se enfureció conmigo hace unos meses porque yo conté al aire algo que él mismo había dicho en un programa tiempo atrás: que para él era un honor ser un posible integrante del 'Bailando por un sueño'", le contó Kämpfer a LA NACION. "Ese día me esperó y me agredió en los pasillos del canal y a partir de ahí no paró de injuriarme y faltarme el respeto. A través de mi denuncia busqué garantías para trabajar tranquila en el mismo edificio que él (...). Me renovaron el contrato antes de que me fuera de vacaciones y me lo dieron de baja cuando volví", señaló.

Según la panelista, tras regresar de sus vacaciones se enteró que ya no iba a formar parte del programa. "Me echaron de Incorrectas. Un productor me confirmó que fue a pedido de la persona que denuncié. No me arrepiento", explicó este mediodía a través de un video subido a su cuenta de Instagram.

Luego de agradecer a Casán, a sus compañeras de trabajo y a todo el equipo técnico y de producción, Kämpfer envió un mensaje a sus seguidores: "Quiero pedirles a ustedes que no tomen las consecuencias de mi denuncia como ejemplo, que no piensen 'Mejor me callo porque si no me va a pasar lo que le pasó a Agustina', porque así esto no termina nunca".

"Yo hice una denuncia por violencia y amenazas, sí, y me echaron. Lo lamento, pero aún así lo haría de vuelta, porque no puedo pedirle a nadie que sea valiente si yo misma no lo soy, cuando la violencia es contra mí", concluyó.

Tanto Eduardo Feinmann -quien se encuentra de vacaciones y volverá a la pantalla chica el 4 de febrero- como la productora del programa no respondieron hasta el momento los llamados de LA NACION.