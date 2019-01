Diego Scott se despidió de su programa en la Rock and Pop Fuente: Archivo - Crédito: Soledad Aznarez

De un día para otro, terminó en Rock and Pop el programa de Diego Scott y Homero Pettinato, Parece que no pero sí. Con un posteo en sus redes sociales, el conductor lo anunció a sus oyentes: "El lunes volvimos de vacaciones y el martes sacaron a Homero del programa sin avisarme. Eso, sumado a algunas otras cuestiones económicas y personales por las que venía pidiendo respuestas que no me dieron, terminó en que me fuera de la radio. Queríamos seguir y que el programa creciera, pero pasó esto".

Consultado por LA NACION, Scott contó que entre él y la emisora hubo "mucha desprolijidad". "Vengo pidiendo reuniones desde octubre para ver cómo iba a ser el 2019 y no respondieron nunca", señaló repasando cómo se llegó a este abrupto final de su programa en la Rock and Pop.

Luego comentó que a la vuelta de sus vacaciones, él y Homero hicieron el programa normalmente, pero los problemas surgieron, al día siguiente, cuando le dijeron a Pettinato que iba a pasar al horario del ciclo de Marín Ciccioli, en la primera mañana de la radio. Ahí fue cuando Scott decidió renunciar. "No quise soportar más tantas desprolijidades y me fui".

Con tristeza, pero con resignación, el conductor anunció que tiene varios proyectos para reencontrarse con sus oyentes. "Pasamos un año hermoso gracias a su compañía y participación todas las tardes, lo recordaré como un año de risas", escribió.