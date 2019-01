El doloroso testimonio de violencia de género de Cala Zavaleta

La modelo publicó los audios que respaldan sus dichos en su cuenta de Instagram

La actriz y modelo Cala Zavaleta, sobrina de la trilliza de oro María Emilia Fernández Rousse, publicó un doloroso testimonio de violencia de género en las redes sociales. Según reveló, su victimario fue una pareja que tuvo a los 24 años, con quien salió diez meses. Las agresiones fueron principalmente verbales y ella no dudó en registrarlas a través de grabaciones que ahora dio a conocer públicamente luego de enterarse de que la cantante Francisca Gil fue golpeada brutalmente por la misma persona.

Según reveló Gil, de 22 años, a través de una serie de fotos que publicó en su cuenta de Instagram, un hombre llamado Tomás Díaz, quien fue su pareja durante dos años, la golpeó y abusó de ella. "Esta foto es una pequeña muestra de los incontables abusos que sufrí de parte de Tomás Díaz, con el que conviví dos años en total estado de vulnerabilidad, cuando él tenía 26 y yo 17. La posición de poder en la que se encuentran él y su familia me hicieron sentir miedo y me abstuve de hablar durante mucho tiempo, pero sé que lo que hizo conmigo lo hizo también con otras, y me preocupa ver como sigue involucrándose con chicas, muchas de las cuales conozco. Hago esto por ellas, mis hermanas, para advertirles que este tipo esta suelto y es muy peligroso, y porque seguir callando es ser cómplice de sus acciones", escribió.

La modelo publicó los audios que registran las agresiones

Fue entonces que Cala decidió contar su historia. "A raíz del testimonio de Francisca Gil @therealchita decido acompañar su denuncia. Yo salí con Tomas Díaz cuando tenía 24 años. Salimos 10 meses y terminamos conviviendo. Fui víctima de su violencia psicológica y durante toda nuestra relación intentó aislarme de mi entorno. Esta grabación es de nuestra última pelea, en la cual me tuve que encerrar en uno de los cuartos de mi casa por miedo a que me lastime. Fueron 10 horas con Tomas Díaz totalmente violentado, sin poder sacarlo de mi casa. El daño psicológico y emocional fueron enormes. Tarde mucho en poner en palabras el nivel de violencia al que fui sometida. Hablar con @therealchita (Francisca Gil) y encontrar tantos puntos en común en nuestras historias, me dio la fuerza para hablar. Hoy soy consciente de que exponerlo es nuestra responsabilidad, para que nadie vuelva a pasar por lo que nosotras pasamos". Además, publicó en sus stories una conversación que mantuvo con otra mujer que sufrió violencia de parte de la misma persona el año pasado en Barcelona.