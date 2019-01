Emilia Attias es la nueva conductora del ciclo de viajes, tras la salida de Liz Solari

Como adelantó LA NACION, Emilia Attias vuelve a la conducción, y lo hará tomando la posta de Resto del mundo, el programa que durante una década estuvo en manos de Iván de Pineda y que, durante su última temporada, tuvo a Liz Solari como cara visible.

La actriz y modelo será la encargada de mostrar las postales más características y también el "lado B" de los lugares más visitados del planeta, a través de la pantalla de Eltrece. Pero antes de iniciar su periplo, Attias hizo un alto en sus vacaciones para hablar con sobre este nuevo desafío, que la reconecta con una faceta que ya transitó en el pasado.

"Decidí volver a la conducción", dice con entusiasmo. "En realidad, fue una propuesta que llegó por parte de los productores [los hermanos Hernán y Pablo Valenzuela] y fue una sorpresa para mí, de verdad. Estaba como muy enfocada en la carrera de actriz, conduje hace varios años un programa para adolescentes [ Re-Creo en vos, en 2010] y desde esa experiencia, si bien me gustó la conducción, decidí meterme más con la ficción".

-¿Eras seguidora de Resto del Mundo?

-El programa siempre me gustó, por el código de lenguaje que tiene. Actual, relajado, desestructurado, súper mundano, cultural. Tiene como un punto de vista de abordar los destinos que me gustaba mucho, y no me lo esperaba para nada. A mí me gusta conducir, no me siento que soy buena para conducir todo, pero si un programa de viajes o cierto tipo de programas, de entretenimientos, más de entrevistas o de shows. Me encanta este tipo de ciclos de viajes y siempre pensé que sería lindo conducir un programa asi. Aparte me encanta viajar, he viajado mucho, tengo conocimiento de idiomas y además de culturas, me parecía como muy interesante ese espacio para mí, pero lo solté. Nunca jamás pensé que me iban a proponer hacerlo y Resto del mundo siempre me pareció el mejor programa para conducir, porque además tiene una mirada sobre cómo encara los destinos que me gusta. Realmente muy versátil y muy relajada. A la vez es como elegante el programa, tiene algo como canchero que me gusta mucho. Asi que estoy re contenta"

La actriz visitará entre 12 y 13 países este año, siempre junto a su hija Gina y, en ocasiones, también la acompañará su marido

-Y ya tenías relación con los productores, con Hernán y Pablo Valenzuela. ¿Cierto?

-Sí, hace como diez años que los conozco, hemos hecho cosas juntos y siempre estaba dando vueltas la idea de que yo hiciera algo con ellos, en un programa de viajes, pero nunca surgió nada. Así que siempre era como una idea en el aire.

-¿Cómo te tomó la convocatoria? ¿La esperabas?

-Cuando me llamaron fue una linda sorpresa, realmente. Me senté muy interesada a conversar con los chicos. Y enseguida les dije que sí. Aparte es un proyecto que encaja mucho con mi año, la libertad de seguir teniendo espacio con lo otro que estoy haciendo. Me encanta, estoy muy entusiasmada con el proyecto. Cada vez que enganchaba el programa haciendo zapping en la tele me quedaba mirándolo. Además de que me gusta mucho agarrar programas de viajes porque viajo mucho y por ahí me gusta ver cosas de destinos que me toca ir o me ha tocado conocer y quiero saber qué cosas podría hacer distintas. Es como estar un rato viajando con la cabeza a través de la pantalla y todo lo que te muestran.

-¿Ya sabés cómo vas a encarar el desafío?

-Va a ser un año movido, seguramente. Hay un plan de viajes, de viajar mes por medio. Yo soy bastante viajera y de andar de un lado para el otro, estoy acostumbrada. Y me gusta investigar bastante sobre los lugares a los que voy a ir, sobre su historia, su cultura. Me gusta estar informada. Lo hago en mi vida, imaginate si lo tengo que hacer para transmitírselo a los demás en un programa: lo voy a hacer el doble. Así que va a ser un año de mucho estudio y con la idea de conducir con un sello distinto, un sello mío, auténtico, natural , que es comunicarle a la gente todo lo que me transmite un destino y poder hacerlo con compromiso. Voy a ponerle el cuerpo a cada lugar, para sacarle el mayor jugo posible y poder mostrárselo a la gente. Que viajen conmigo de una manera entretenida, agradable y distinta. Estamos construyendo eso.

Emilia Attias junto a su adorada hija

En octubre de 2016, Emilia y su marido, el Turco Naím, fueron padres de Gina. Con la pequeña con poco más de 2 años, la actriz y modelo se organizará para viajar con ella. "Me imagino que va a ser un desafío viajar con mi hijita. No pienso dejarla en ningún momento. Es muy chiquita para que la deje, ponele, 20 días. Así que hemos decidido hacer esta aventura con la niña a bordo. Fue lo primero que le dije a los productores, y ellos por suerte me entendieron, me apoyaron, ni un segundo me lo cuestionaron, así que desde el principio empezamos a ver cuán posible era que lo hiciera. Va a haber alguien que me ayude también con ella en los viajes. Va a ser divertido tenerla conmigo y mostrarle el mundo desde tan chiquita. Va a ser un estímulo enorme para ella y muy divertida la experiencia. Ella ama viajar, todo lo que sea de un lugar nuevo y distinto la estimula muchísimo, y al lado mío más".

Somos una familia unida, nos gusta estar juntos y compartir los momentos

En ocasiones, también El Turco Naím sumará millas. "Él me súper apoya con todos los trabajos que hago. En este caso hay viajes que no va a hacer, pero muchos otros sí. El trabajo que él tiene, el de manejar los negocios, permite que tengamos la libertad de tomarnos días. Por suerte nos va a acompañar un montón, porque sino lo extrañaríamos muchísimo y sería todo un drama. Somos una familia unida, que nos gusta estar juntos, compartir los momentos. Nos acompañamos bastante".

-Si bien en los últimos años no dejaste de trabajar, te alejaste del medio y rechazaste algunas propuestas.

-La televisión es un espacio que me encanta, para ir y venir. La TV todo el tiempo es un ritmo muy exigente, más cuando ya sos mamá, y está bueno poder tener tus tiempos de tele y tus momentos de otra cosa, y poder combinar una vida más equilibrada. Yo el primer año que la tuve a Gina rechacé un proyecto de tele porque me iba a demandar estar todos los días haciendo una tira. No quise no estar presente el primer año de Gina, así que estuve mucho más en casa y tuve ese compromiso de estar con ella todo el tiempo durante su primer año. Y este año pasado hice una película muy linda en Catamarca. Me llevó un tiempo hacerla y no era compatible con un proyecto de TV largo. Me permitió seguir estando cerca de ella y hacer otros tipos de trabajo, como los de las redes. La verdad que esto que está sucediendo con las redes es algo nuevo y a la vez un trabajo muy independiente y muy libre, en el que uno pueda administrarse bien sus horarios. Podés hacer contenidos para las marcas o generar algo propio y es un espacio de trabajo distinto. A mí me está generando mucho trabajo.

Resto del mundo lleva 15 temporadas al aire, en las que realizó 623 programas en 89 países. En marzo de 2019 comenzará con Attias la nueva temporada, en la que tienen planeado conocer entre 12 y 13 países. El ciclo dio su puntapié en 2004, con la conducción de Sergio Goycochea. Luego pasó a manos de Iván de Pineda hasta marzo de 2018, cuando Liz Solari tomó la posta.