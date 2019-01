Empezó la semana de la moda más lujosa del mundo

Abrió la semana de la Alta Costura con diseños espectaculares, como los de Iris Van Harpen Fuente: AFP

Sin prisa y sin pausa, así fue el traspaso de la semana de la moda masculina a la de alta costura verano 2019 en la ciudad de la Torre Eiffel. De la noche a la mañana París cambió el chip.

Desde las redes sociales la alta costura ya no es ese universo tan exclusivo destinado a unos pocos. Hoy cualquiera, en cualquier lugar del mundo, puede ver los desfile de la semana de la moda de la alta costura de París que comienza hoy. Y son justamente las redes sociales, con Instagram a la cabeza quienes adelantan las imagenes.

Cuando todavía no habían terminado las presentaciones masculinas francesas para el invierno 2019-2020, hubo un hecho que sentó un precedente. Ayer el Ayuntamiento de la ciudad luz rindió homenaje a Azzedine Alaïa como couturier francés, y desveló una placa en el barrio Le Marais, en el número 18 de la Rue Verrerie. Allí, donde estaba instalado el histórico taller del diseñador tunecino conocido por su técnica de costura transversal, hoy funciona la Association Azzedine Alaïa, que desde su muerte realiza exposiciones temporales sobre su obra. La muestra debutó con la presentación de las creaciones de uno de los diselñadores favoritos de Alaïa, Gilbert Adrian, el diseñador norteamericano dueño de una estética rigurosa en sacos y tailleurs muy estructurados. Hay quienes afirman que es el precursor do lo que en los 80´se conoció como el power suit.

Schiaparelli Fuente: AFP

El debut de la semana de encuentros exclusivos fue para Schiaparelli. El diseñador Bertrand Guyon intentará una vez más revivir la estética surrealista de la mítica Elsa Schiaparelli. Maria Grazia Chiuri revelará sus creaciones para la etiqueta Christian Dior. Un rumor no confirmado da cuenta que a mediados de año la diseñadora italiana dejaría la firma ubicada en el 37 de la avenue Montagne. ¿Acaso Chiuri no era el epítome del liberalismo femenino moderno cuando sacó sus remeras con la leyenda We should all be feminist? ¿Fue puro marketing? Era cuestión de tiempo. Las colecciones que diseñó no siempre fueron exitosas, sobre todo en cuanto a números. Es cuestión de tiempo.

Luego que Netflix lanzara el documental 7 días antes, en el que en uno de sus capítulos Karl Lagerfeld cuenta los acontecimientos previos al desfile couture de primavera 2018, ¿cuál será la sorpresa de Chanel para la Primavera 2019? Ninguna especulación será posible para una de las casas mas tradicionales que usa y abusa de escenarios grandilocuentes. Habrá que esperar a la mañana del martes 22 cuando a las 10 de la mañana hora francesa se devele el misterio.

Givenchy se convirtió en una de las joyas de la corona de la moda. Desde que Clare Waight Keller se hiciera cargo de los designios de la etiqueta fundada por Hubert de Givenchy en 1952, la misma renació con un allure de feminidad moderna. Con este desfile la diseñadora inglesa celebra un año en su puesto. Un dato importante fue vestir a Meghan Markle para su casamiento con el príncipe Harry en mayo del año pasado. Un acontecimiento que ayudó al posicionamiento de Keller como directora creativa e influyó en las ventas de la firma que pertenece al grupo LVMH. El desfile será el 22 a las 20:30.

Este miércoles, un día antes que termine la semana, se realizará el primer desfile couture de Balmain bajo las órdenes de Olivier Rousteing (el mismo que se presentó en Paris Mens Fashion Week. Se trata de una cápsula llamada 44 François Premier (originalmente allí se ubicaba el taller) de 10 vestidos de noche inspirados en Pierre Balmain que serán presentados en su honor. La última vez que esta maison presentó una colección de alta costura fue hace 16 años cuando Oscar de la Renta era el director creativo.

Como si se tratara de un rockstar, existe una ola de fanatismo hacia Valentino y los diseños del romano Pier Paolo Piccioli. En el último tiempo la firma fundada por Valentino Garavani en 1960 tiene más brillo del que le imprimiera su fundador. La sensibilidad y el honesto amor hacia las mujeres que expresa su director creativo se nota y afianza cada temporada. Todavía no trascendió la locación del desfile.

Son siempre una buena idea. Hay dos casas opuestas en su estilo que sólo presentan alta costura. Jean Paul Gaultier y Viktor & Rolf. Las presentaciones del enfant térrible tienen cuotas de humor y un anclaje del París que lo vio crecer como diseñador. Las del dúo de diseñadores holandeses están impregnadas de arte bajo la mirada provocadora, excesiva y tan singular detrás de los lentes que visten desde que se hicieran conocidos hace 25 años. Los desfiles serán el miércoles 23 por la tarde.

El libanés Georges Hobeika se convirtió en uno de los favoritos de la semana de la moda por excelencia de París Fuente: AFP

¡Bienvenues à la semaine de la couture française!