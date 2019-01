¡Igualita a mamá! El gran parecido de Muna con Agustina Cherri

La actriz mostró orgullosa una foto junto a su primogénita y bromeó sobre el parecido de ambas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 21 de enero de 2019 • 18:16

Hay famosos que se divierten compartiendo las ocurrencias de sus hijos en las redes sociales, mientras que otros prefieren mantenerlos lejos del ojo público. Agustina Cherri está en el segundo grupo, por eso sorprendió al publicar unas divertidas fotos con su hija mayor.

"Muna y su madre a cara lavada (cualquier parecido de mi hija a Mili, la de Chiquititas es pura coincidencia)", escribió la actriz al compartir dos imágenes de la niña de 9 años que tuvo junto a Gastón Pauls.

Agustina, que también es madre de Nilo, de 7 años, comenzó a trabajar cuando tenía seis en La ola está de fiesta. A los 12 ingresó al elenco de Chiquititas, la novela de Cris Morena que le dio gran popularidad y en donde interpretaba a Mili, una niña huérfana que vivía en el Hogar Rincón de Luz.

"A mi hija Muna le encanta actuar. Por ahora conseguimos que canalice esas ganas en prepararse: estudia comedia musical, piano, canta increíble. Si más adelante es lo que le gusta, oportunidades no le van a faltar. La verdad es que la televisión de estos días no es la misma que cuando yo empecé. Además mis viejos no eran conocidos y en el caso de ella es distinto", le dijo la actriz a LA NACION durante una entrevista en 2017. "Si fuera por ella querría empezar a trabajar mañana. Pero por ahora me tiene que hacer caso y yo explicarle lo mejor que pueda mis razones".