Guido Süller fue internado y hay preocupación por su salud

Guido Süller no está pasando un buen momento de salud y decidió acudir a las redes sociales para contarlo: con la cara desfigurada de la hinchazón, se encuentra internado y a la espera de un diagnóstico que determine el origen de su malestar.

"Quería avisarles que estoy en el hospital Austral y que bueno, algo me pasó, seguramente autoinmune. Tengo la cara toda hinchada", explicó en el video que subió a Instagram esta tarde, en donde, entre lágrimas, explica la situación que vive.

"Soporté sobre mi espalda muchas responsabilidades con mi mamá. Estuve seis meses conviviendo con ella, prácticamente 24 horas, y se vuelven bastante crueles los ancianos con los años", contó Guido. "Eso sumado a un problema que tuve en Centenario, Neuquén, en donde iba a conducir los carnavales y la gente me empezó a insultar... Yo soy popular porque me gusta que me quiera la gente. No quiero otra cosa, para eso estudié arquitectura y hago otras cosas".

Süller también contó que deberá pasar la noche en el hospital mientras intentan saber cuál es la causa de su malestar. "Ahora me van a hacer una tomografía computada de cara y me quedo internado, me acaba de decir la doctora", indicó en el video.

A fines de noviembre, el hermano de Silvia había utilizado su cuenta para dar cuenta de que, tras la muerte de su padre, él se estaba haciendo cargo de su madre, Nélida. "Con mi mami. Médicos y más médicos. Espero no enfermarme yo, porque sino sonamos . Mis hermanos se borraron...", escribió junto a la foto, en la que podía vérselos en la sala de espera de un hospital.