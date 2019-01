La Rock & Pop le responde a Diego Scott: "La radio no es una segunda opción"

El conductor se fue abrúptamente de la emisora y desde la radio respondieron a sus declaraciones Fuente: Archivo - Crédito: Soledad Aznarez

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 21 de enero de 2019 • 18:34

Tras la renuncia de Diego Scott a la Rock & Pop y los dichos difundidos por el conductor en su cuenta de Instagram, la emisora dio su versión. Consultado por LA NACION, el director de Programación de la emisora, Julián "Pento" Etchevarria, señaló que a Scott "no le cerraba el horario del programa", Parece que no pero sí. "Eso me lo dijo en julio, agosto del año pasado. Él quería terminar una hora antes, no sentía que era su horario".

Tras unas vacaciones, Scott y Homero Pettinato retomaron el ciclo el lunes de la semana pasada. "El lunes volvimos de vacaciones y el martes sacaron a Homero del programa sin avisarme. Eso, sumado a algunas otras cuestiones económicas y personales por las que venía pidiendo respuestas que no me dieron, terminó en que me fuera de la radio. Queríamos seguir y que el programa creciera, pero pasó esto", escribió en Instagram Diego Scott. La histórica emisora de rock (FM 95.9) decidió sumar a Homero Pettinato al equipo de Martín Ciccioli para fortalecer aún más la primera mañana de la radio. "Luego de la salida de Homero yo le propuse armar un equipo. Pero la radio era su segunda opción y la radio no es una segunda opción de nadie", agregó el Director de Programación.

Parece que no pero sí estaba al aire de 19 a 22 y ahora en su lugar suena Rock & Pop Music, un ciclo dedicado a los clásicos de rock, que son el leit motiv de la emisora. De este modo y al menos hasta marzo, la radio extiende su franja dedicada a "más música y menos palabras", que comienza a las 16 con Volvete bien, el programa que conduce Fernando Alonso. "A una determinada hora la gente quiere desconexión y escuchar un poco de música. La única radio en la que tenés clasicos de rock es la Rock & Pop -agrega Etchevarria-. En otra no vas a escuchar a AC/DC, Iron Maiden, Led Zeppelin, Stone Temple Pilots... tampoco lo más rockero de los Rolling Stones. Por eso empezó a medir muy bien la tarde, de 16 a 19, cuando se transformó en un espacio más musical.

La emisora estudia la posibilidad de incorporar a un conductor o a un equipo de conductores para la segunda tarde, a partir de marzo. Desde hoy, se extiende una hora la franja del regreso. Fernando Alonso se mantiene al frente de Volvete bien, pero de 16 a 20. Desde las 20 y hasta la medianoche: Rock & Pop Music. El resto de la programación sigue igual: Martín Ciccioli de 6 a 9; Beto Casella de 9 a 13 y Jay Mammon de 13 a 16.

El Director de Programación de la radio que supo contar con Mario Pergolini, Elizabeth Vernaci y Lalo Mir entre sus conductores icónicos, también sostuvo que el rating no acompañó al ciclo de Scott. "Con Ciccioli y Casella subiendo, su segmento terminó con el mismo share o menos que a principios de 2018. La franja de 19 a 22 terminó con el 3 % , mientras que Ciccioli logró el 6 % y Casella el 7 %", concluyó Etchevarria.