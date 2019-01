Acuerdos políticos para no seguir condenados al fracaso

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 22 de enero de 2019

Dado que los desafíos de la "agenda argentina" son tan significativos, implicando sacrificios y medidas impopulares, bueno sería un gobierno de unidad nacional (coalición Cambiemos-PJ Federal) para sostenerla políticamente en el tiempo. Dado que no se avanza en ese sentido, pensemos que la fuerza que gane (si no es Cristina claro está) convocara una vez triunfante, a la otra fuerza a "consensos en serio". A nivel económico, estos consensos deberían plasmarse, al menos, en los siguientes temas, y con soluciones del tenor de las que se mencionan a continuación:

1. ¿Están todos de acuerdo en que hay que lograr superávit fiscal total, como por ejemplo en 2004 y 2005 (con Kirchner presidente.), para ser mucho menos vulnerables a los avatares crediticios externos? Supongo que sí.

2. ¿Están de acuerdo en que el superávit primario aumente 1% por año, para llegar en 2023 a 1% de superávit fiscal total? ¿Y mantener esto en el tiempo? Es más exigente que lo firmado con el FMI, pero más acorde a la situación de mercados externos reacios a prestar. Supongo que en esencia estarían de acuerdo.

3. ¿Están de acuerdo en que el esfuerzo debe venir por el lado de bajar gastos, ya que a su vez hay pactos fiscales para ir bajando impuestos, que en rigor deberían ser más vastos y acelerados, dada la asfixia impositiva que sufre la gente, y las empresas en particular? Ok.

4. ¿Están de acuerdo en que al haber aumentado los beneficiarios de jubilaciones y pensiones, de 2002 a 2018, en 3,7 millones de personas (un aumento de más del 170% en la cantidad de jubilados) es imperiosa una reforma jubilatoria que por distintas vías reduzca el gasto en seguridad social (por ejemplo, aumento de edad, menores prestaciones a los que menos aportaron, fórmula de indexación sólo atada a la inflación, sin extras, etc.)?

5. ¿Están de acuerdo en que hay que seguir bajando subsidios al sector privado, no sólo vía aumento de tarifas, sino reformulando toda la estructura de ayuda social (menos planes y más trabajo, como lo expresa a menudo el senador Miguel Ángel Pichetto, mejor regulación, etc.). Los beneficiarios de prestaciones sociales aumentaron desde 2002 en 6,3 millones de personas (un 300%). El gasto total en estas partidas debería acotarse. Hmmmm..difícil? Impopular? Pero algo hay que hacer. Discutan, con ayuda del Banco Mundial, otras ayudas, pero algo hay que hacer.

6. ¿Están de acuerdo en que hay que bajar el empleo público? Con programas de retiro voluntario, seguros de desempleo dignos, entrenamiento, etc. También con ayuda técnica y financiera del Banco Mundial y otros organismos. ¿Pero acaso es razonable seguir como estamos? El empleo público, que era de 2,185 millones de personas en 2002, pasó a 3,646 millones en 2018. Un aumento de casi 70% en todos los niveles (más grave a nivel provincial y municipal que a nivel nacional). Nuevamente, algo hay que hacer.

7. ¿Están de acuerdo en que no tiene sentido ir al default, ya que embromar a los tenedores de Letes y Lecap (default selectivo), que es lo más acuciante, complicaría todo el roll over posterior de deudas (y el default podría extenderse)? Esto, además, aleja más al país de las inversiones externas necesarias para crecer, e implica pocos beneficios (un poco menos de intereses) y muchos costos (aumento tasas de interés, menos crédito, menos inversiones, etc.) Y fundamentalmente, es un camino perfectamente evitable siempre que se avance en la obtención de las metas fiscales y se muestre firme voluntad de pago? Hmm, noto algunas discusiones, en el PJF hay algunos "pro-default", pero es muy importante evitar el default y lograr consenso en esto.

8. ¿Están todos de acuerdo en pedirle al FMI que para favorecer el roll over de deudas con mercados voluntarios refinancie su programa varios años más adelante en el tiempo? Sí!! Y no veo problemas en el FMI para aceptarlo. Máxime con un ajuste fiscal "en serio" en marcha, incluso más fuerte que el acordado con ellos.

9. ¿Están de acuerdo en mantener un dólar alto (como el de estos días, o incluso algo mayor), como medio de alentar exportaciones, y fomentar un ahorro mayor en la economía local (lo que lograría mejorar saldos en las cuentas externas)? Sí!! ¿Son conscientes de que esto implica un salario real más bajo (que de haber dólar bajo), y que en ese sentido, hay que "administrar" las demandas salariales para que se sostenga el dólar alto? Hmmmm.dudas... discutan hasta llegar a un acuerdo. Los salarios reales pueden crecer, pero poco, basados en productividad y demorando bastantes años para llegar a los picos históricos. Es así. Si no están de acuerdo en esto, toda la estabilidad "macro" se complica.

10. ¿Están de acuerdo en negociar con el FMI para que pudiera haber un fondo de estabilización cambiaria, digamos de unos US$ 10.000 millones de dólares para poder realizar intervenciones más masivas y/o que se fijen topes más altos que los US$ 150 millones por día (por ejemplo, el doble), y al mismo tiempo, por algunos años, las bandas de las zonas de no intervención fuesen más acotadas (p.ej. 20% en lugar de 30%), para una mayor estabilidad cambiaria real, que todos consideran "buena" para Argentina? ¿Sí? ¡Muy bien! A negociar con el FMI pues. No será fácil, pero cuanto más consenso nacional haya, más probable será lograr flexibilidad del FMI.

11. ¿Están de acuerdo en que las tarifas deben compensar el costo de producción y una ganancia razonable para las empresas, de modo de ir eliminando subsidios y atrayendo inversiones? ¿Y que, por ende, faltan algunos ajustes tarifarios? Hmmmm.¡protestas!! Massa y Cía. deben resignar sus propuestas, carentes de lógica económica, de que los aumentos de tarifas no pueden superar el aumento de salarios. ¡¡Es que deben superarlo!! Discutan. Pero no salgan del cuarto sin acordar esto, por favor. Lo bueno: ya los aumentos pueden ser sólo unos puntos por año, por unos pocos años, sin los maxi-tarifazos que hubo que hacer por la tremendamente populista política del kirchnerismo.

12. Sobre esta base de bastantes "certezas" en el camino que dólar, salarios y tarifas deben recorrer en el futuro, y con superávit primario en ascenso, ¿están de acuerdo en una política monetaria menos estricta, que lleve a una inflación cada vez más baja, pero no alocadamente, con agregados monetarios creciendo cada vez menos, pero en esencia, siguiendo el PIB nominal esperado? Implicaría, por ejemplo, lograr una inflación en torno al 28% en 2019, 22% en 2020, 15% en 2021, 10% en 2022, y tal vez 7% en 2023. Ir en esa dirección, sin sobreactuar. Y esto es compatible perfectamente con tasas de interés que podrían tender (aunque con algunas fluctuaciones, dado el énfasis en el control de agregados monetarios y no de tasas de interés) a ser unos 5 puntos más altas que esa inflación esperada. No se necesita más, incluso puede ser menos según se comporte la devaluación esperada. Veo caras un tanto desconcertadas.no todos entienden de esto. ¿Los economistas de ambas partes están básicamente de acuerdo? ¿Y que el BCRA se ocupe del "fine tunning"? ¿Sí? ¡Brillante!

13. ¿Están de acuerdo en que para la economía se modernice y pueda crecer debe aumentar la productividad, y que para ello deben reformularse los convenios laborales, muchos tremendamente anticuados? ¿Y que es necesario mayores acuerdos de libre comercio, que implicarán más oportunidades de exportaciones e inversiones, pero más tolerancia a las importaciones? Hmmmm.hay que llegar a consensos de esquemas de protección lo más bajo y acotado posibles, y decrecientes en el tiempo.

14. ¿Están de acuerdo en que se requiere mucha inversión en infraestructura? ¿Y que lo mejor será convocar a la mayor cantidad posible de capital privado (vía PPP, concesiones o privatizaciones)? ¿Sí? Ok.

Bien. Si Macri re-electo, o alguien del PJF ganador, pudieran avanzar, con generosidad y sin soberbia, demostrando en serio, que están dispuestos a generar acuerdos políticos realmente importantes en todos esto temas (y por supuesto, muchos otros no económicos), nuestro futuro sería más promisorio. Si se avanzara poco o nada.seguiríamos, parafraseando a Duhalde, condenados al fracaso.

(*) Director GRA Consultora, ex Director Ejecutivo Bolsa de Comercio Buenos Aires, ex Representante Alterno Ministerio Economía en BCRA.