Progreso y armonía con el hábitat

El verdadero progreso contempla el respeto y la defensa de los valores que cada comunidad ha elaborado en armonía con su hábitat. Sin embargo, es habitual que surjan proyectos de infraestructura que ignoren o no guarden relación con la voluntad de la comunidad ni con el espacio que la rodea. Algo así parece haber ocurrido en el balneario de José Ignacio, en Uruguay, tal como ha reflejado LA NACION días atrás: la bajada a la playa -antes, un camino angosto de arena se transformó en pocos meses en una ancha avenida pavimentada de dos manos con estacionamiento para una gran cantidad autos. Se suma a esto la propuesta de megaemprendimientos en la zona, con una densidad similar al mismo pueblo, o los cambios de la reglamentación local que habilitan la construcción de hoteles en el casco del balneario, algo que, de concretarse, afectará notablemente la fisonomía del lugar, desconociendo el interés de los vecinos.

Resulta doloroso que aquello que la comunidad valora y busca legítimamente proteger pueda desvanecerse por una decisión inadecuada. La belleza de espacios como el que nos ocupa responde a una relación entre sus atractivas características naturales y un conjunto de valores forjados a través del tiempo, merced a la participación y el esfuerzo de muchas personas. En alguna medida, debido al trabajo de una liga de fomento que colaboró con el establecimiento de criterios acerca de lo que se esperaba para el futuro del lugar.

La ausencia de una planificación estratégica que permita establecer cómo quiere crecer la comunidad y disponer de su territorio es una de las razones para que se plantee este tipo de conflictos. Como herramienta, esta brinda el marco para el desarrollo de un territorio, estableciendo las metas que guiarán hacia el progreso buscado. Esos objetivos, discutidos de modo participativo con todos los sectores de la sociedad, permiten preservar el carácter del sitio, su capacidad de carga, y facilitan que los ciudadanos canalicen sus preocupaciones y sugerencias en forma inteligente a través de un proceso edificante, que fortalece la cultura cívica y, al mismo tiempo, limita la posibilidad de que se adopten decisiones que podrían impactar de manera irreversible en el carácter y los valores locales ante urgencias coyunturales o políticas. Se trata de prever el diseño del mejor porvenir del lugar.

Lo cierto es que, al menos durante esta temporada, aquella atmósfera de encanto de la zona se ha visto transformada en más de un aspecto: el reiterado vuelo de helicópteros a muy baja altura sobre el área protegida de la laguna Garzón parece no contar con control alguno. Tampoco es una rareza verlos descender sobre la misma zona de médanos transportando a algunos conspicuos participantes de alguna fiesta o reunión en las cercanías. Se han presentado quejas por el volumen de la música de algunos paradores instalados en las playas, así como también por los cuatriciclos que recorren y destruyen los médanos, incluso conducidos por menores de edad. Se trata de actividades que claramente contribuyen a desfigurar el particular carácter del lugar.

Para muchos, el progreso impone una cuota de resignación al demandar una disposición a perder algo que, en algún momento, se juzgó valioso e, incluso, indispensable. Plantearlo como el "mal necesario" es abonar una falsa dicotomía.

Se suma a esto que quienes tienen a su cargo la administración del lugar suelen percibir solo las ventajas económicas y no los riesgos de incentivar emprendimientos agresivos con el entorno que lejos están de fortalecer la incomparable emoción estética que un sitio despierta.

El verdadero y sano progreso no es sino aquel que contempla la defensa de los valores que cada comunidad ha elaborado en armonía con su hábitat y que se encamina en esa dirección. Probablemente, ante tan inescrutables como perturbadores cambios, la única garantía para evitar el impacto de proyectos que puedan resultar inadecuados sea contar con una planificación sólida, fruto de consensos participativos, que refleje esos valores de modo de no sucumbir a los intereses de unos pocos o a lealtades políticas coyunturales. Ocurre que, a menudo, para quienes tienen que tomar decisiones las consideraciones estéticas no juegan papel alguno. Parecería que salvaguardar la belleza natural no merece sacrificios de orden económico ni político. Es por eso que resulta imprescindible que la comunidad se involucre y participe en los procesos de toma de decisiones, ya no para que un sitio sea bello, sino para que no deje de serlo.