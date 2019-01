De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 22 de enero de 2019

Extinción de dominio

Ojalá el decreto se cumpla a la brevedad posible. Si esto es así, y la Justicia funciona, ¡aplausos!

Julio Sánchez Ruiz

jsanchezruiz@gmail.com

Multas tramposas

Los conductores correctos que transitamos por las rutas argentinas nos encontramos con trampas sorpresivas. Como ejemplo: la ruta 5 de Mercedes a 9 de Julio son 160 kilómetros en los que existen cinco localidades intermedias. Al pasar por su lateral, kilómetros antes y después, hay carteles (nuevos) de velocidad máxima 20, 40, 60 y 80 kilómetros de máxima colocados en desorden y sin ningún criterio de disuadir altas velocidades, pues no tienen ese justificativo de tránsito. He recibido una boleta por haber sobrepasado solo 10 kilómetros de velocidad máxima en esos carteles. Entendemos que son plausibles acciones educativas, disuasivas y punitivas de velocidades excesivas, pero estos carteles, colocados irracionalmente, denotan un espíritu solamente recaudatorio que obviamente irrita a los conductores respetuosos y correctos observadores de las directivas de tránsito.

Ricardo Olaviaga

olaviaga8@hotmail.com

Película ya vista

Cada tantos años, un muy poco creativo director intenta reponer alguna mala película. Tantea el mercado, sugiere reflotar actores viejos, maquilla libretos, incorpora efectos y utilería novedosos, inflama recuerdos y añoranzas y se apresta a filmar. Durante el rodaje, pocos se enterarán de que esa legendaria película está siendo rehecha.

Alfombras rojas y algo manchadas al tono, acogerán exclamaciones de júbilo, cosecharán aplausos y lágrimas de emoción entre sus viejos y jóvenes adeptos para quienes la obra es original y épica. Solo el tiempo, tal vez cuarenta años más, hará justicia con una mala copia del peor film argentino.

Todos los indicios dictan que estamos reponiendo el pasado (2x1, resolución 956/18, Táser) ¿están seguros argentinos de querer reponerlo?

Karina Zerillo Cazzaro

DNI 21.653.863

Robótica

Los cuatro estudiantes salteños que representarán a la Argentina en las Olimpíadas Mundiales de Australia, en julio de 2019, solicitan ayuda para que puedan concretar el viaje junto con dos docentes. Serán los únicos representantes de la Argentina en esas olimpíadas, lugar ganado en la Competencia Nacional Roboliga 2018, organizada por la Universidad Abierta Interamericana (UAI), y que cuenta con el auspicio del Senado de la Nación. La competencia se realizó en Buenos Aires el 10 de noviembre pasado.

El equipo no cuenta con los recursos necesarios para los pasajes ni para la estadía en Sidney, ya que la competencia Robocup clasifica al ganador, pero no otorga ningún tipo de ayuda económica para afrontar los gastos de pasaje y estadía ni para la construcción de los robots.

Se sabe que esta participación promueve la inserción de la Argentina en un lugar privilegiado en el cual la tecnología es la base de un notable crecimiento, no solo en el ámbito de la ciencia, sino también en las economías de países desarrollados y en vías de desarrollo.

Esta oportunidad promueve también el desarrollo de una habilidad que permite ampliar fronteras en un abanico de espacios fomentando el objetivo de crecimiento.

Es necesario mencionar que el equipo conformado por los docentes Ing. Gustavo Viollaz y Prof. Cecilia Budeguer y alumnos trabaja intensamente para obtener las herramientas necesarias para dar una excelente presentación.

María Eugenia Read

mariaeugeniaread@hotmail.com

Motochorros

El problema ha crecido. Por eso se anuncia el aumento del plantel de policías en la ciudad de Buenos Aires, pero por ahora el control es ineficaz. Advertimos a diario desde simples infractores que no respetan las leyes de tránsito hasta motochorros asaltantes en número creciente. No se está aplicando el decreto 171/2017, que obliga al uso de cascos con inscripción del dominio en números y letras reflectantes y al acompañante un chaleco que lleve las mismas identificaciones. Así, los delincuentes que se atrevan a robar serían fácilmente detectados por las cámaras de seguridad y detenidos rápidamente.

José María Orgeira

jmo@orgeira.com.ar

La soledad

En esta sociedad nuestra, envejecida, la política no puede dar la espalda a los problemas sociales que van apareciendo. La soledad se ha convertido en una enfermedad social de primer rango, un problema de salud pública. Es una enfermedad que amenaza sobre todo a las personas mayores y que acrecienta su vulnerabilidad. En España, un veinte por ciento de la población vive sola, unos cuantos millones de personas.

El Congreso de los Diputados instaba al gobierno y a las comunidades autónomas a crear una estrategia nacional contra la soledad mediante una proposición de ley del PP que ha gozado de amplio apoyo. Según los últimos estudios, la soledad crónica aumenta el riesgo de mortalidad y está asociada a problemas cardiovasculares, neurodegenerativos y de obesidad, entre otros.

Enric Barrull Casals

Ricard Guinó, 1717003 Girona

Empezar a reciclar

Tengo 11 años y me parece que deberían enseñar desde jardín de infantes la importancia del reciclaje. Los chicos podemos hacer más para ayudar. Si no lo hacemos, o seguimos tirando la basura a donde no pertenece, estamos matando el medio ambiente. En el 2017 se tiraron 8000 millones de toneladas de plástico en todo el mundo. Hay que empezar a reciclar: lo reciclable al tacho verde (tiene que estar limpio, por ejemplo el envase de leche hay que enjuagarlo) y lo no reciclable, como comida, al tacho negro. Tenemos que rechazar las bolsas de plástico cuando compramos algo, o llevar bolsas durables que no contaminan. Cada plástico que se tira a un lugar no correspondiente puede causar muertes de animales.

Juan Bautista Duve

DNI 47.962.876

En la Red

