Tras la salida Agustina Kämpfer, Incorrectas se prepara para una renovación

El ciclo conducido por Moria Casán tendrá cambios en este 2019 Crédito: Instagram

Pablo Montagna SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 22 de enero de 2019 • 14:07

Luego de enterarse que habia sido desvinculada de Incorrectas , Agustina Kämpfer compartió un video en su cuenta de Instagram en la que aseguraba que fue su enfrentamiento con Eduardo Feinmann lo que la dejó fuera del ciclo conducido por Moria Casán .

"Me renovaron el contrato antes de que me fuera de vacaciones y me lo dieron de baja cuando volví", le aseguró la ahora expanelista a LA NACION. Sin embargo, desde la producción del magazine aseguran que su salida tiene que ver exclusivamente con el cambio de rumbo que está tomando el programa de América.

El viernes por la tarde, el mismo director de contenidos de Jotax Producciones, José Nuñez, fue quien llamo a la periodista para informarle que no iba a ser reincorporada al ciclo al regreso de sus vacaciones (estaba previsto que se reincorporara el próximo lunes 28 de enero) y que no se le iba a renovar el contrato en 2019. Kämpfer decidió dejar pasar el fin de semana, y el lunes al mediodía dio la noticia en el chat que compartía con Casán y sus compañeras de panel, y en simultáneo subió el video con su descargo en Instagram.

"Hola chiques, les cuento que fui desvinculada del programa por decisión del canal. Los motivos son de público conocimiento, no hace falta que aclare. Les mando un gran abrazo a todas y todos, fue un gran 2018 compartido con ustedes. ¡Sigan rompiéndola! Dejo el grupo, seguimos en contacto por privado. ¡Abrazos!", escribió ella en el grupo de whatsapp de Incorrectas, antes de abandonarlo.

Según la productora, Agustina Kämpfer no tenía contrato firmado para 2019 Crédito: Instagram

Desde la producción, confiaron a LA NACION que su desvinculación se decidió mientras la periodista estaba de vacaciones, y aseguran que ella no había firmado contrato para este año. La decisión de no renovar tendría que ver con que América pidió un cambio en el programa, que tendrá un viraje hacia el espectáculo, y entonces se consideró que Kämpfer ya no tenía lugar en el panel.

Pero la salida de la exnovia de Amado Boudou no es sería el único cambio previsto: la idea es que sean 10 las panelistas en el ciclo -es decir, 4 más de las que hay actualmente-, pero que vayan rotando día a día como para darle más agilidad al aire. Por lo pronto, Sofía Zámolo y Celina Rucci cumplirán el rol de invitadas durante el verano, una como reemplazo de Kämpfer y otra de Silvina Luna, que está de vacaciones. Próximamente se irán "probando" otras potenciales incorporaciones.

A fines de febrero, el ciclo volverá a su horario original de 17.30 a 19 -hoy está ocupando el espacio de Pamela a la Tarde- y estará mayormente dedicado a espectáculos, salvo que la actualidad requiera algún cambio de foco.

Jotax -cuyo CEO es María Noel Vila, la hija de Daniel Vila- actualmente produce para América TV cuatro programas: Animales Sueltos, Pamela a la Tarde, Debo Decir e Incorrectas.