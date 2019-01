Bananas y café a la carta

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 22 de enero de 2019

Hace unos meses nos desayunamos con la deprimente noticia de que la banana, la fruta más popular del mundo, podría dejar de estar presente como de costumbre en nuestro menú diario si no se logra controlar el avance de un hongo devastador (que da lugar al "mal de Panamá") que amenaza los cultivos de plátano del planeta. Es más: el estudio que dio origen a esta novedad, publicado en PLoS Pathogens, estimó que la producción declinará significativamente si no se reacciona con celeridad. No lográbamos reponernos de esta estocada cuando nos encontramos con que científicos británicos dan a conocer en la revista Science Advances una evaluación de las 124 variedades de café silvestre. ¿El resultado? Deplorable: de acuerdo con los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, por lo menos el 60% están amenazadas de extinción. Al parecer, las especies silvestres son críticas para la producción y sustentabilidad de los cultivos, y para colmo el 45% no integran los bancos de semillas y el 28% no se dan en las áreas protegidas.

¿Un mundo sin café ni bananas? A muchos nos resulta directamente imposible de imaginar. La perspectiva es apabullante. Supera las más lúgubres distopías...