Larreta dijo que "sería natural" pelear por la reelección en la ciudad

Insistió en que todavía no lanzó su candidatura, pero ratificó que Macri buscará otro mandato

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó su intención de ir por un nuevo mandato en la ciudad. De esta forma, el mandatario fijó el comienzo de la carrera por la máxima magistratura porteña. También dio por hecho que en el plano nacional Mauricio Macri irá por su reelección.

"Todavía no lanzamos ninguna candidatura: estoy enfocado en las obras, pero siento que sería natural ir por la reelección porque hay muchos proyectos que terminan ahora y otros que no. Hay mucho trabajo en marcha que me entusiasmaría seguir haciendo", señaló Rodríguez Larreta en declaraciones radiales.Además, reiteró que su "energía está puesta en la gestión y en la cantidad de proyectos en ejecución".

Aunque demore su lanzamiento oficial, a nadie escapa que el actual jefe de gobierno buscará encabezar a partir de 2019 el cuarto mandato consecutivo de Pro en la ciudad, donde gobierna desde diciembre de 2007.

En el plano nacional, Rodríguez Larreta, integrante de la mesa chica de Cambiemos, echó por la borda cualquier tipo de especulación ante la posibilidad de que Macri no vaya por su reelección. "Va a ser el candidato", aseveró el dirigente porteño en la entrevista con Radio Continental.

Unificación con la Nación

En el rompecabezas de los desdoblamientos electorales, Rodríguez Larreta trabaja para unificar las elecciones porteñas con las nacionales. De hecho, motorizó una reforma electoral que tiene la unificación como su desenlace natural. De esta forma, se rompería una tradición defendida en otros años por el macrismo, que, bajo la bandera de la autonomía, disponía que los temas nacionales no contaminaran la agenda de la campaña local.

El vicejefe del gobierno porteño, Diego Santilli, abonó la tesis de la unificación. "Siempre dijimos que tener seis elecciones en la ciudad era un poquito fuerte. Probablemente nos encaminemos a una visión unificada", anticipó el nuevo encargado de la seguridad porteña.

A diferencia de lo que ocurre en la competencia por la presidencia, en la que distintos analistas políticos sugieren un escenario reñido de ballottage, el oficialismo confía en que la victoria en el distrito porteño está casi asegurada.

Además, en la ciudad no se verifica la situación del conurbano bonaerense, donde Macri opera como un lastre para la imagen positiva que mantiene la gobernadora María Eugenia Vidal. Por eso, cerca de Rodríguez Larreta entienden la unificación electoral como la posibilidad más conveniente de sumar votos a la reelección de Macri.

En abril comenzará el cronograma de inauguraciones de obras en la ciudad y se estima que ello permitirá darle al Presidente una agenda de anuncios favorable ante el duro escenario por el que navega la economía.

En su rol de armador nacional de Cambiemos, Rodríguez Larreta opinó sobre el escenario electoral en la provincia de Buenos Aires y dejó entrever que la decisión de desdoblar o unificar las elecciones en ese distrito aún no está tomada.

"Siento que se ha generado mucha ansiedad y hasta fines de febrero hay tiempo, no creo que haya definiciones antes", sostuvo, y agregó que "esa decisión está en manos de Vidal y del partido, junto al Presidente".