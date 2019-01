Reclamo por la banca de Milagro Sala

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 22 de enero de 2019

El bloque de Integración Democrática del Parlasur, constituido por parlamentarios de distintos países, pidió al presidente del cuerpo que asuma el reemplazante de la dirigente argentina Milagro Sala, condenada la semana pasada a 13 años de prisión en Jujuy.El bloque está conformado por una gran mayoría de delegados paraguayos, representantes uruguayos de los partidos Nacional y Colorado y diputados argentinos elegidos por Cambiemos y por UNA. Firman la nota Alberto Asseff, Jorge Vanossi, Lilia Puig, Osvaldo Mércuri y María Luisa Storani, entre otros."Milagro Sala es un motivo de desprestigio del Parlasur, porque aunque no asumió el 14 de diciembre de 2015 por su propia voluntad -ya que en ese momento estaba libre-, su situación penal acusada de graves delitos impacta negativamente en el Parlasur", declararon los legisladores.La dirigente no concurre al Parlasur desde marzo de 2016, al ser detenida, a lo que se suma ahora la condena judicial por la defraudación de $60 millones. "Esa cuantiosa suma transferida por el gobierno federal -destinada a la construcción de viviendas sociales- fue desviada y no se tradujo ni en un solo ladrillo. La grave condena es por asociación ilícita y defraudación", recordaron. El organismo retomará sus sesiones en marzo, cuando podría haber definición sobre la banca.