El exministro de Energía Juan José Aranguren estuvo en el programa Terapia de Noticias , que se transmite por LN+ , y se refirió al aumento de tarifas impulsado por el Gobierno en los últimos meses. En ese sentido, comparó las políticas energéticas y económicas del Gobierno anterior con las del actual y cuestionó duramente la reacción de la oposición sobre este tema.

"Hablamos ahora de que las tarifas tienen que ajustarse al índice de actualización de salarios. Del 2003 al 2015 las tarifas de Edenor y Edesur, en la Capital y el Gran Buenos Aires, para marcar donde aumentaron menos, aumentaron un 200%. El tipo de cambio aumentó un 1200%, la inflación, mal medida por un Indec que mentía, aumentó un 1500% y los salarios, 1800%. O sea, 1800 contra 200, ¿Y ahora le piden al Gobierno que se ajuste en función del incremento salarial? Me parece hipócrita", sostuvo el exministro.

Durante su participación en el programa, Aranguren se mostró tajante con el kirchnerismo y respaldó las políticas energéticas del Gobierno actual. "Me consta que hubo mucha mayor insensibilidad en la administración kirchnerista que en los últimos tres años en la Argentina. No les importaba. Lo que importa es la imagen, no la realidad [señaló, sobre el pensamiento kirchnerista]. Es como dijo el presidente Macri: la energía cuesta, el tema es quién la paga".

Asimismo, señaló que las inundaciones que hay en el norte del país y los grandes fenómenos climatológicos ocurren por no considerar a la energía como un bien escaso. "Como bien escaso hay que pagar lo que cuesta, que es lo que viene machacando el Gobierno desde un primer momento", expresó.

En cuanto a la estrategia de la oposición de frenar los aumentos de tarifas con amparos cuando termine la feria judicial o en el Congreso , Aranguren dijo: "Esa misma oposición votó una ley de presupuesto conocida como ley de leyes que tiene objetivos, por ejemplo llegar a déficit cero este año. La pregunta que le hago a esa oposición es porqué no aprovechó el presupuesto para incorporar esto que quieren hacer ahora de que las tarifas no aumenten más que los salarios para ver cómo se aprobaba en el Congreso, ¡porque es incompatible haber aprobado el presupuesto como Congreso en su conjunto y después no cumplirlo!".

Más adelante, se refirió al Decreto de Necesidad y Urgencia que anunció hoy el presidente Mauricio Macri sobre la ley de extinción de dominio y explicó que siempre deben imperar la ley y las normas, pero advirtió: "Si seguimos demorando las acciones para recuperar aquello que fue robado a todos los argentinos nunca vamos a tener satisfacción en la demanda que la sociedad nos está pidiendo".

Aranguren contó que, tras haber dejado la cartera de Energía conformó, junto a un grupo de amigos que lo acompañaron en la función pública, un equipo de trabajo en una consultora llamada Energy Consilium, donde buscan, desde el ámbito privado, generar las condiciones para mejorar la ecuación energética del país. "Lo hacemos atancando los mismos temas que atacábamos mientras estábamos en el ministerio de Energía y Minería. Los clientes son gobiernos provinciales, grandes empresas, algunos bancos que quieren darle una herramienta a sus clientes pymes para que -por ejemplo- puedan ahorrar energía o ser más eficientes en su uso", contó.

