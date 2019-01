A quién culpó Juan José Aranguren por el mito del "excel del ajuste"

El exministro de Energía habló del mito del Excel y culpó al intendente de San Martín, Gabriel Katopodis 01:32

El exministro de Energía Juan José Aranguren estuvo en Terapia de Noticias y allí habló de la forma en que salió del Gobierno. Señaló que, desde su punto de vista, hubo "una presión de los aliados políticos" para mejorar el humor de los votantes del Gobierno. En ese momento, el panelista Daniel Santa Cruz arrojó que esos aliados políticos a los que el exministro se refería decían que en cada reunión Aranguren se mostraba muy apegado a un Excel que no le permitía mirar la situación social.

"Eso es una... yo voy a explicar de dónde viene, quién es el responsable de [esa versión] del Excel. Esa es una mentira del intendente de San Martín, Gabriel Katopodis", dijo. Así explicó que todo ello ocurrió tras una reunión que tuvieron en febrero de 2016, donde hicieron una enunciación de un ajuste temporal de las tarifas de electricidad hasta la revisión tarifaria integral que vendría en las audiencias públicas. En esa reunión, Aranguren leyó una información sobre cuánto costaban las tarifas, cuánto se pagaban y quiénes no las pagaban de cada municipio. Eso desencadenó un dicho de Katopodis que al exministro no le hizo nada de gracia.

"Cuando terminó la reunión [Katopodis] dijo que yo tenía un Excel que cumplir. Lo empezó a llamar mi secretaria y al final lo empecé a llamar yo. No se esperaba que fuera yo [el que estaba al otro lado de la línea telefónica]. Le pregunté: '¿Usted me puede decir cuándo yo dije esto?' Y me dijo: 'Bueno, usted tenía un papel, era claramente una página Excel'. Eso no existió nunca. Además, si yo soy el ministro y el Presidente me nombra como tal después de haber trabajado 37 años en una empresa en la cual fui presidente durante 12 años, es decir, durante todo el kirchnerismo, no voy a ir a hacer el rol de ministro para hacer lo que otros me mandan a hacer. Obviamente nunca existió esa frase, pero mentir es parte de la política".

