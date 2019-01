Ricardo Monner Sans, uno de los abogados que denunció penalmente al ex vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone, participó de Terapia de Noticias 03:51

22 de enero de 2019

El abogado Ricardo Monner Sans participó de Terapia de Noticias, el programa emitido por LN+ , y se refirió al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que anunció el presidente Mauricio Macri sobre la ley de extinción de dominio. Para él, todas las medidas que busquen que el pueblo argentino recupere lo robado "son bienvenidas", pero preguntó: "¿Cualquier modo vale?".

El letrado puso en consideración los puntos que, según dijo, hacen del decreto algo "volteable". En primer lugar, recordó que "en la reforma del '94 de la Constitución Nacional el Decreto de Necesidad y Urgencia se permite siempre y cuando no se refiera a un tema penal". Y abrió un interrogante: "El que el tema de recuperación de bienes ingrese por vía civil, ¿le quita el carácter penal previo?".

Además, Monner Sans -quien denunció penalmente al ex vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone - consideró que el DNU y su reglamentación no previó y, por lo tanto, no habilita que se dicte un decreto cuando se está tramitando en el Parlamento algo que corresponde a este último.

Por último, criticó: "Porque se llame Decreto de Necesidad y Urgencia no quiere decir que el jefe del ejecutivo pueda hacer lo que se le da la gana". Y concluyó: "Creo que es un despertar político que va a traer más urticarias que otra cosa".

El decreto publicado en el Boletín Oficial

