Campanas en la noche: la situación de Luis empeora cuando es detenido

La acción avanza en Campanas en la noche, la nueva ficción nocturna de Telefe. En un episodio en el que Luis ( Federico Amador ) y Luciana ( Calu Rivero ) se acercan más y más y en el que Vito ( Esteban Lamothe ) sigue conspirando para evitar ese vínculo, hubo varios momentos que serán clave para el futuro de la historia.

Luciana cada vez más lejos de Vito

En los últimos días, Luciana se decepcionó por el comportamiento de su pareja. A los maltratos verbales y los celos obsesivos, se sumó el hecho de que se filtró una información que él escondió siempre, y es la existencia de su medio hermano. Luciana descubrió que Vito tiene un pariente del que jamás habló, y le manifiestó su bronca. Arrinconado y sin saber qué responder, Vito le dijo: "Si te quiero proteger, resulta que te controlo. Si no te cuento algo doloroso, te estoy mintiendo. Si soy así, ¿qué haces conmigo?". Luciana no le contestó pero no escondió su bronca y le demuestró que ya no va a soportar mentiras o manipulaciones de ningún tipo. El juego de Vito y su verdadera naturaleza, poco a poco, van quedando al descubierto.

Griselda ve en Luciana a una rival

Si bien aún no es explícito, no caben dudas de que Griselda ( Eugenia Tobal ) siente algo muy especial por Luis, a quien ella conoce como Omar. Su incondicionalidad, su forma de mirarlo y cómo se preocupa por él, delatan que a pesar de estar en pareja, ella siente un amor que no puede ocultar demasiado. Por ese motivo no dudó en interrumpir un diálogo a solas entre él y Luciana. Luego del golpe que sufrió Bruna (Azul Fernández), que no tuvo consecuencias graves, ella fue hasta la pensión donde vive Luis y su hija y habló con él unos minutos. Pero Griselda, escondida detrás de una puerta, los observó y notó entre ambos una conexión especial. Así fue que irrumpió inesperadamente y, mientras le daba la espalda a la invitada y la ignoraba por completo, le aconsejó al padre que fuera más severo con su hija adolescente. Griselda demostró en ese momento que va a luchar por su sentimiento, ¿una actitud que quizá la lleve a forjar alianza con Vito?

Luis es detenido por sospecha de homicidio

El episodio terminó con una situación que parecía avecinarse desde hace tiempo: Luis quedó preso. Todo ocurrió durante una asamblea escolar, a la que sorpresivamente llegó un grupo de policías para llevarse detenido al hombre bajo la sospecha de homicidio. Luciana confía plenamente en él y Bruna llora ante un futuro que se presenta incierto para su padre. Luis no pierde la calma y cree que su inocencia quedará comprobada pero la angustia y la incertidumbre rodean a todo su entorno y a aquellos que, a raíz de su detención, conocerán un pasado que él siempre quiso ocultar.