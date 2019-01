Sala, el delantero argentino que viajaba en una avioneta que desapareció de los radares en el Canal de la Mancha

Emiliano Sala nunca jugó en el fútbol argentino. El delantero de 28 años comenzó su carrera como futbolista en el club San Martín de Progreso, en Santa Fe, pero no llegó a ser profesional en la Argentina: hizo toda su carrera en Francia hasta el reciente pase que había conseguido a Cardiff, en la Premier League.

En una reciente entrevista con LA NACION, Sala contó cómo fue su experiencia en sus comienzos. No sólo desde que tuvo que emigrar al Viejo Continente de muy chico, sino también su experiencia como un goleador que pelea mano a mano con los mejores en Europa.

El futbolista argentino Emiliano Sala viajaba a bordo de la avioneta desaparecida en el Canal de la Mancha - Fuente: AFP 01:10

Luego de dar sus primeros pasos en el club San Martín de Progreso, a los 15 años, fue visto por el Proyecto Crecer, de la localidad de San Francisco, en Córdoba. Desde el año 2003 es filial del Club Girondins Bordeaux, de Francia. Como desde el club le vieron mucho potencial fue incorporado a la pensión y allí arrancó su formación.

A los 20 años firmó llegó el momento que él más esperó, el de firmar contrato con el Bordeaux. "No fue nada fácil, de los 15 a los 20 viajaba todos los años a hacer períodos de adaptación, venía a Francia, estaba tres meses, pero volvía a Argentina. Casi al final de esos cinco años me pregunté en varias ocasiones si realmente era lo que quería, o tenía que rever lo de ponerme a estudiar alguna carrera. Me hice esa pregunta varias veces y lo hablé con mi familia que siempre me apoyó en todo", le contó a LA NACION.

En sus comienzos en el fútbol francés, jugó en Orleans, de tercera división, donde hizo una gran temporada. Luego pasó a Niort, de segunda. Allí también lo recuerdan muy bien por sus goles. Más tarde regresó a Girondins. Como no tuvo la suficiente continuidad se mudó a otro club francés el Caen. Pasó 6 meses y consiguió mantener al equipo en la Liga 1. Del recorrido por todos esos equipos destaca que fueron hermosas experiencias. Hace tres años apareció el Nantes, que le propuso un contrato de 5 años y es el club que lo llevó a ser conocido en Francia. Y una primera rueda a puro gol en Le Championnat, lo puso en la vidriera de las mejores ligas del planeta.

Habla el padre del futbolista desaparecido - Fuente: Crónica TV 01:09

El futuro de Emiliano Sala ya estaba lejos de Francia. Cardiff, de la Premier League, lo contrató para continuar allí su carrera. Hacia esa ciudad viajaba cuando la avioneta que lo trasladaba desapareció de los radares mientras cruzaba el Canal de la Mancha. Trasladaba sus casi 100 goles en el fútbol francés hacia Inglaterra, un gran paso para su carrera.