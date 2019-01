#PrayforSala el pedido en las redes sociales

"Estoy desesperado, no sé lo que pasó. Me enteré porque me llamó un amigo. Yo estoy en Rosario, soy camionero, me avisaron por teléfono, no lo puedo creer", dijo entre lágrimas Horacio Sala, padre de Emiliano, el delantero argentino que viajaba de Nantes a Cardiff pero cuyo avión perdió contacto hace ya varias horas y sigue sin aparecer.

El delantero había sido contratado por Cardiff, equipo de la Premier League, por casi 20 millones de euros. Sala, quien nunca jugó como profesional en la Argentina, se mudó a Francia cuando era muy pequeño y allí hizo toda su carrera. "Es un chico muy humilde", lo definió su padre en diálogo con C5N esta mañana.

Las fotos de Emiliano Sala en la casa de sus padres, en Santa Fe

Tanto el padre como el resto de la familia que vive en la Argentina, se enteró de la noticia bien temprano por los medios de comunicación. "Sé que están todos mirando la televisión, ellos (por la familia) no sabían nada", reveló Horacio Sala.

Más allá de su círculo más íntimo, algunos ex compañero de Emiliano Sala publicaron mensajes en las redes sociales sin poder creer la noticia que se habían enterado. Amine Harit, con quien jugó en Nantes, escribió en su cuenta de Twitter: "Emi", seguido de algunos emojis.

Lucas Deaux, otro jugador que compartió plantel con Sala en el pasado, fue más allá: "Espero, de corazón, que esto no sea cierto", escribió publicando la noticia de la desaparición del avión en el que viajaba el delantero argentino.

Luego, en las redes, llovieron mensajes de apoyo para el delantero argentino. El hashtag #PrayforSala se hizo viral rápidamente.

Uno de los principales referentes del fútbol europeo, Pep Guardiola fue consultado en una conferencia de prensa sobre su reacción acerca de la desaparición del avión que trasladaba al futbolista. El entrenador dijo estar muy triste, pero que había que esperar antes de confirmar (cualquier hecho).