Cristiano Ronaldo fue condenado hoy a 23 meses de prisión, una pena sustituida por el pago de 18 millones de euros, debido a que eludió el pago de impuestos mientras residía en España , durante su extenso y exitoso paso en Real Madrid.

El astro portugués, que mudó sus goles a Juventus, aceptó cuatro delitos fiscales cometidos entre 2010 y 2014, cuando jugaba en el conjunto merengue, por los que defraudó al fisco en casi seis millones de euros.

El ex delantero del Real Madrid reconoció los hechos ante el Tribunal de la sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid, tras un acuerdo entre sus abogados y la fiscalía. Se estima que el jugador infringió la ley y evito el pago de 5,7 millones de euros y aunque no deberá pasar tiempo en prisión, no podrá volver a infringir ninguna ley penal española porque eso lo llevaría a la reclusión.

El Ministerio Público considera que el jugador, que atesoa cinco Balones de Oro, mintió en su declaración de ingresos entre 2011 y 2014, declarando un ingreso de 11,5 millones de euros cuando en realidad se trataba de 43 millones, evitando el pago del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Ronaldo tampoco habría declarado un ingreso de 28,4 millones de euros por derechos de imagen, cedidos a la sociedad Adifore Finance LTD por el período 2015-2020.

Una condena similar a la de Messi

En 2017, Lionel Messi , el crack argentino, había sido condenado 21 meses de prisión y a pagar una multa de 2.093.000 euros que le había dictado en 2016 la Audiencia Provincial de Barcelona. La Sala Segunda del máximo tribunal español lo condenó como autor de tres delitos fiscales cometidos en sus declaraciones del impuesto a las ganancias de los años 2007, 2008 y 2009, a partir de los cuales dejó de pagar 4,1 millones de euros.

En su momento, Messi negó las acusaciones y, según sus declaraciones judiciales, el jugador había alegado desconocimiento de las reglas fiscales. mencionó que todo lo manejaban los asesores que había contratado su padre.

