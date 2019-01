Rafa Nadal se medirá ante el griego Tsitsipas en semifinales de Australia Fuente: AFP

22 de enero de 2019 • 09:02

MELBOURNE.- Rafael Nadal sigue adelante en el Abierto de Australia: en una contundente actuación, batió al norteamericano Frances Tiafoe por 6-3, 6-4 y 6-2 y se clasificó para las semifinales del primer Grand Slam del año en el ATP Tour.

Ubicado ya entre los cuatro mejores y superada la marca de 250 triunfos en certámenes grandes, el manacorí se enfrentará ahora con el griego Stefanos Tsitsipas (N° 14), que había sorprendido a Roger Federer y en cuartos de final derrotó al español Roberto Bautista (N° 22) por 7-5, 4-6, 6-4, 7-6 (7/2).

Nadal, que no jugaba desde el US Open 2018, llegó a Melbourne y hasta aquí no cedió sets en el torneo. Así, la ambición de Rafa no contempla límites: tiene 32 años y 80 títulos, 17 de ellos de Grand Slam. Su primer éxito en el circuito ATP fue hace casi 17 años, en abril de 2002 (ante el paraguayo Ramón Delgado, por 6-4 y 6-4, en el torneo de Mallorca, que le otorgó una invitación).

Si bien Rafa ya no tiene necesidad de continuar buscando alternativas tenísticas, lo hace. Y allí está gran parte de su éxito: en su capacidad de reinvención. En este Abierto de Australia, en su condición de segundo favorito, luce una nueva mecánica de saque y vaya si le está dando resultados.

¿Qué lo llevó a Nadal modificar la mecánica de su servicio a esta altura de su carrera? "Buscamos que haga más daño y que la pelota le vaya un poco más rápida (.) Siempre habíamos tenido la sensación de que la pelota de Rafa iba rápida en el saque, pero al picar se frenaba un poco. Ahora, con un movimiento más fluido, perseguimos que la pelota pique y no pierda toda esa velocidad", le explicó Carlos Moya, exnúmero 1 del tour y actual entrenador de Rafa, a atpworldtour.com.

Ahora, Nadal pone la mira en el griego Tsitsipas, uno de los tenistas que encarnan la nueva generación en el circuito ATP y que está dispuesto a dar otro gran golpe.