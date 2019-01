El resbalón de Curry, protagonista de una increíble jugada - Fuente: TNT 00:09

Golden State le dio una paliza a Los Angeles Lakers en la NBA. El marcador final indicó un triunfo por 130-111 en el Staples Center, donde LeBron James no jugó por una lesión. Esta vez no fue Stephen Curry la gran figura de los campeones, sino Klay Thompson. Es más: el base de los Warriors recorre el mundo, pero no por sus aciertos.

Curry fue protagonista de una curiosa jugada. En el tercer cuarto, con una amplia diferencia a favor de Golden State, los Warriors recuperaron una pelota. Curry se fue sin marca al aro e intentó volcar la pelota. Sin embargo se resbaló y estuvo a punto de perderla. Para colmo, la jugada terminó con un intento de triple que ni siquiera tocó el aro.

Así y todo, Curry terminó el partido con 11 puntos y 12 asistencias. Sin embargo el mejor de Golden State fue Thompson, quien finalizó con 44 puntos y un récord: convirtió los diez primeros intentos de triple que tuvo. Kevin Durant, por su parte, aportó 20 para la victoria de los Warriors, quienes dominan la conferencia Oeste con un récord de 33-14.

Los Lakers sufrieron las bajas de sus principales conductores del balón y creadores de juego: LeBron James, Lonzo Ball y Rajon Rondo. El equipo tiene una foja de 5-9 sin James, cuya lesión en la ingle es la más larga en sus 16 años de carrera.

El momento en el que Curry se resbala, sólo frente al aro Fuente: AFP