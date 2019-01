Bolocco junto a Máximo Menem, en una imagen de sus redes sociales

22 de enero de 2019 • 12:34

La relación entre Cecilia Bolocco y Carlos Menem nunca fue buena, pero el comienzo de este 2019 trajo aún más enojos y diferencias entre los padres de Máximo.

Desde los primeros días de enero, el expresidente se instaló en Punta del Este junto a Zulema, Zulemita y sus nietos. "El doctor Menem tiene un permiso para salir del país junto a su familia y disfrutar de algunos días de vacaciones", le aseguró su abogado Omar Daer a LA NACION.

Lo cierto es que luego de la compleja operación que le tocó transitar a Máximo Menem, en la que le extirparon un tumor cerebral, su padre no volvió a cruzar la cordillera para compartir tiempo con su hijo y al parecer, por ahora, la visita tampoco está entre sus planes. "Por el momento no puedo confirmar un viaje a Chile porque aún no me han solicitado el permiso", confió el letrado.

Esta información y las fotos de Menem en Uruguay despertaron la ira de Bolocco. No solo por su ausencia como padre sino por el poco interés que despierta la evolución de la salud de su hijo. "Carlos es un cara dura. Con este tipo de hechos familiares muestra su verdadera cara. Para salir de vacaciones sus médicos y abogados consiguen los permisos necesarios, pero para ver a su hijo con un cuadro tan complejo como el que transitó sólo estuvo un día en Chile. Increíble", le aseguró la exMiss Universo a su círculo familiar.

Con respecto a la salud del menor, sus médicos aseguran que está súperbien, con los controles y cuidados correspondientes.