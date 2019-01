La diva se refirió a sus comentarios de hace unos años y el diseñador le contestó a través de Instagram. Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Roberto Piazza

Luego de varios años, Mirtha Legrand volvió a referirse a un comentario discriminatorio que le había hecho a Roberto Piazza durante el debate en el Congreso por el Matrimonio Igualitario en 2010.

Este domingo, los invitados al almuerzo televisado estaban comentando el aborto no punible cuando una frase de Sol Pérez rememoró a Mirtha al episodio con Piazza. "No recuerdo quién dijo que si te violaba un familiar no era tan una violación", lanzó la vedette.

"Yo lo dije. A Roberto Piazza", aseguró la conductora. Entonces, Sol la corrigió y aclaró que lo había dicho un senador en medio del debate parlamentario por la Interrupción Voluntaria del Embarazo. "Pero yo le hice un comentario del que me arrepiento", reconoció Mirtha.

"En vivo de pronto decís una cosa que sale y después tenés que volver a atrás y arrepentirte", reflexionó. "Le hice un comentario de que si un matrimonio gay adopta a un niño, si alguna vez ese chico podía ser abusado." Legrand reconoció que la frase había sido "fuera de lugar totalmente". "Yo me arrepiento cuando digo algo que está mal y pido disculpas. Bueno, me disculpé", concluyó.

Sin embargo, el diseñador se dirigió a Instagram, donde compartió un clip del diálogo entre Sol y Mirtha, para aclarar que no sólo nunca recibió las disculpas, sino que los dichos de la diva hirieron su relación de varios años. "Te digo nuevamente que lo que me dijiste hace tiempo me dolió muchísimo, y te quise como a una madre o a una tía, pero a mí no me pediste disculpas", aseguró Piazza y recordó que Mirtha le pidió perdón a la comunidad gay y no a él como individuo. "Estuve a tu lado muchos años y me heriste en lo más feo de mi vida", continuó refiriendo al abuso sexual que vivió durante diez años. "Una pena por vos", concluyó.