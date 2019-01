El actor australiano tenía 28 años cuando fue encontrado muerto por una sobredosis accidental de antidepresivos y pastillas para dormir Crédito: The Grosby Group

A once años de la muerte de Heath Ledger , resulta imposible no preguntarse cómo habría seguido su carrera en caso de no haber quedado tan absurda y abruptamente trunca.

Ledger inició su amor por la actuación a partir del divorcio de sus padres, cuando era apenas un niño. Motivado por su hermana encontró en el teatro un refugio invaluable, obteniendo en una de sus primeras obras el protagónico de Peter Pan; al australiano le tocó así interpretar al niño que se niega a crecer, un rol lleno de aspectos lúdicos que sirvió como inspiración para todo lo que vendría después.

La segunda mitad de los 90 marcaría el comienzo de su periplo artístico en la pantalla grande: en un periodo de 10 años, Ledger pasaría de estrella teen a convertirse en un actor con mucha versatilidad y compromiso. Fue 10 cosas que odio de ti -una suerte de relectura a La fierecilla domada de William Sheakespeare- su ticket de entrada en Hollywood. Luego, como regla, se impuso elegir siempre papeles que requerían una constante transformación y distaban entre sí de asemejarse.

Ledger rechazó varias propuestas que lo encajaban en ese primer papel orientado al público adolescente, e incursionó en roles más complejos como el de Gabriel Martin en El Patriota, un film de Mel Gibson que mostraba la crueldad de la guerra de independencia estadounidense. En Corazón de caballero, interpretó a William Tatcher, un chico humilde que quería superarse y llegar a ser caballero medieval, conseguir a "la chica" y derrotar al villano. Su táctica para encantar no fue el esperable: de algún modo, se propuso el camino difícil para ganarse la consideración del público.

El actor siguió evolucionando y buscando retos. Estuvo al servició del aclamado director de Doce Monos, Terry Gilliam , en Los Hermanos Grimm, algo que le supuso una experiencia muy enriquecedora para él. "Creo que Terry Gilliam realmente desataba el talento que siempre estuvo escondido en Heath, pero quizás él tenía miedo de aprovechar. Terry simplemente sacaba lo mejor del mundo interno de Heath, y podía ver que él era una persona muy introspectiva y que en su interior guardaba un montón de cosas", señaló en una entrevista Naomi Watts, quien por entonces era novia de Ledger.

El australiano se consolidaría en sus vientitantos años como una estrella en ascenso, en una industria que empezaba a tomar nota de la calidad de su impronta. Sería el filme de Ang Lee Secreto en la Montaña el que lo catapultaría a la cima, componiendo al apocado y campechano Ennis del Mar. Junto a Jake Gyllenhaal (Jack Twist), Ledger hizo una extraordinaria representación de la vida de dos vaqueros en Wyoming, que en un mundo de rudeza y machismo se enamoran el uno del otro. La carga dramática del filme ahonda en las inseguridades y los miedos de los protagonistas, en tiempos donde la homosexualidad era tabú. Por eso, los personajes lidian con el desafío de llevar dobles vidas, y con el impedimento de corresponder su amor.

Secreto en la montaña, la película de Ang Lee que lo consagró en Hollywood Crédito: The Grosby Group

Tras la consagración en Secreto..., Ledger ejecutaría dos grandes actuaciones en sus siguientes y últimos proyectos. El primero de ellos fue el drama independiente Candy, una película se divide en tres actos (Cielo, Tierra, Infierno) y cuenta el idilio de una pareja de jóvenes, el poeta Don (Ledger) y la estudiante de arte Candy (Abbie Cornish), quienes hacen un recorrido por las miserias de la adicción a la heroína.

Después de eso vendría el papel que le hizo obtener un Oscar póstumo: El Guasón que encarnó al servicio de Christopher Nolan en Batman: El caballero de la noche. La interpretación de Ledger fue innovadora, superando la marca de Jack Nicholson en el Batman de Tim Burton. Su Guasón tocó otros tonos y fue un villano formidable, que con ingenio derrotó en mas de una ocasión y llevó al limite las aptitudes del "Caballero Oscuro".

Ledger murió el 22 de enero de 2008, a los 28 años, de una sobredosis accidental causada a partir de la mezcla de antidepresivos y pastillas para dormir. Dejó una hija (Matilda Ledger, fruto de su relación con la actriz Michelle Williams ), y un puñado de interpretaciones que sirven como muestra de su potencial artístico y su enorme talento como actor.